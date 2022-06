O tym, jakie są zwyczaje Polaków związane ze sprzątaniem mieszkań i domów, można się dowiedzieć z najnowszego międzynarodowego badania szwajcarskiej firmy Batmaid, zawodowo oferującej usługi czystości. W Polsce przeprowadzono je w lutym 2022 roku na grupie 2 tys. losowo wybranych pełnoletnich respondentów z całego kraju.

Reklama

“Jak często sprzątane jest twoje mieszkanie?” - brzmiało jedno z pytań w badaniu. Najliczniejsza grupa - 42,8 proc. badanych - odpowiedziała, że kilka razy w tygodniu, a 28,3 proc. respondentów, że raz na siedem dni. Widać więc, że lubimy czystość w domu, tym bardziej, że przeszło co piąty badany (22,9 proc.) sprząta lub zamawia tę usługę nawet codziennie. Jednak bałaganiarze - choć jest ich wśród nas niewielu - też się zdarzają: 2,4 proc. badanych przyznało, że w ich miejscu zamieszkania sprząta się… rzadziej niż raz w miesiącu.

Porządki w mieszkaniu najczęściej zajmują nam 2-2,5 godziny tygodniowo - tak to wygląda u prawie jednej trzeciej (30,3 proc.) uczestników sondażu. Co czwarty Polak poświęca na tę czynność nieco mniej czasu, bo tylko 1-1,5 godziny. Z kolei u co piątego badanego sprzątanie zajmuje 3-3,5 godziny, a u co dziesiątego 4-4,5 godziny. Pedanci, w mieszkaniach których sprząta się ponad 8 godzin tygodniowo, stanowią margines - takich osób jest nad Wisłą jedynie ok. 2 proc.

Respondentów nie pytano o to, czy robią porządki samodzielnie, czy je zlecają. Wiadomo natomiast, że wśród tych, którzy decydują się zamawiać usługę sprzątania swojego mieszkania, główną motywacją jest najczęściej niechęć do samodzielnego zajmowania się porządkami - przyczynę ten wskazało aż 36 proc. badanych z tej grupy. Niewiele mniej (33,5 proc.) zleca sprzątanie z powodu braku czasu. Dwóch na 10 Polaków z grupy korzystających z usług sprzątania robi tak, ponieważ barierą jest dla nich kwestia sprawności fizycznej. A co 10. odpowiedział, że po prostu woli zapłacić za tę pomoc.

Ci, którzy zatrudniają osoby do sprzątania, opierają się przy ich wyborze głównie na rekomendacjach znajomych, do których mają zaufanie - tak odpowiedziało 63 proc. badanych. Mniej więcej co piąty (21 proc.) sprawdza referencje sprzątacza, a 16 proc. respondentów, wybierając kandydata do tej pracy, po prostu wierzy swojej intuicji i ocenie.