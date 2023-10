Suszone grzyby - smak i aromat przez cały rok

Suszone grzyby przydadzą się nam przez cały rok do przygotowywania pysznych zup, sosów i jako dodatki do wielu dań. Aromat grzybów, po ich wysuszeniu, uwalnia się następnie w procesie gotowania.

Wcześniej musimy jednak właściwie je wysuszyć. To kolejny - obok marynowania i mrożenia - sposób na zachowanie smaku i aromatu grzybów przez cały rok.

Suszenie grzybów - ważne zasady

Suszenie należy rozpocząć od uważnego przyjrzenia się grzybom, które mamy. Oczywiście po wcześniejszym upewnieniu się, że są jadalne.

Nie wszystkie grzyby nadają się do suszenia. Te, które mają w sobie dużo wody i śluzu - jak na przykład maślaki - lepiej zamrozić lub zamarynować. Do suszenia najlepsze będą grzyby, które zawierają mało wody i mają suche kapelusze. Są to między innymi podgrzybki, prawdziwki, kurki i koźlarze.

Do suszenia warto wybierać największe grzyby. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że podczas tego procesu grzyby i tak znacznie zmniejszą swoją objętość. Następnie należy dokładnie obejrzeć wszystkie okazy i odrzucić te, które są robaczywe lub pleśnieją.

Grzyby, które przeszły tę wymagającą selekcję, trzeba teraz oczyścić z piasku, mchu i innych leśnych zanieczyszczeń. Można to zrobić na przykład za pomocą pędzelka albo ręcznika papierowego. Grzybów przeznaczonych do suszenia nie można myć. Może to spowodować, że zaczną pleśnieć.

Przed suszeniem można grzyby pokroić na mniejsze kawałki. Warto jednak zwrócić uwagę na to, aby kawałki te były grubsze niż pół centymetra. Wszystkie powinny być mniej więcej tej samej wielkości. Dzięki temu grzyby będą suszyć się równomiernie.

Suszenie grzybów - domowe sposoby

Istnieje kilka domowych sposobów suszenia grzybów. Przyjrzyjmy się im dokładnie.

Suszenie grzybów w piekarniku:

to jeden z najpopularniejszych sposobów suszenia grzybów,

należy rozłożyć je na blasze tak, aby się nie dotykały,

następnie trzeba umieścić je w piekarniku rozgrzanym do temperatury ok. 40 stopni Celsjusza (najlepiej z włączoną opcją termoobiegu),

suszenie - przy uchylonych drzwiczkach piekarnika - powinno trwać od 3 do 6 godzin (w zależności od wielkości grzybów),

w trakcie suszenia dobrze jest grzyby od czasu do czasu przekładać na drugą stronę,

należy też kontrolować cały proces, aby nie dopuścić do spalenia się grzybów.

Suszenie grzybów w suszarce elektrycznej:

ta metoda w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność,

w czasie jej stosowania trzeba pamiętać o zasadach obowiązujących podczas suszenia w piekarniku - grzyby na poszczególnych poziomach suszarki nie powinny się ze sobą stykać i należy je przewracać,

suszenie najlepiej przeprowadzać w temperaturze ok. 60 stopni Celsjusza,

powinno trwać ok. 6 godzin.

Suszenie grzybów na kaloryferze:

grzyby można nawlec na nitkę lub rozłożyć na pergaminie, w którym wcześniej trzeba zrobić dziurki,

grzyby powinny być od czasu do czasu obracane,

takie suszenie potrwa przynajmniej kilka dni.

Suszenie grzybów w przewiewnym miejscu:

grzyby należy nawlec na nitkę i rozwiesić,

najlepiej suszyć w przewiewnym miejscu,

jest to proces długi - może trwać nawet kilka tygodni.

Suszenie grzybów na słońcu:

grzyby trzeba rozłożyć na papierze lub gazie,

nie mogą się dotykać,

przynajmniej raz dziennie należy obracać je na drugą stronę,

grzyby można też nawlec na nitkę,

suszenie - pod warunkiem sprzyjające pogody - potrwa kilka dni,

należy uważać na owady.

Suszenie grzybów w mikrofalówce:

grzyby należy rozłożyć na talerzu, tak by się nie stykały,

umieścić w mikrofalówce,

nastawić ją na kilka minut na średnią moc i niską temperaturę,

po zakończeniu cyklu pracy trzeba otworzyć drzwiczki, żeby nadmiar wody wyparował,

całą procedurę powtórzyć kilka razy,

niestety - grzyby wysuszone w ten sposób nie będą aż tak aromatyczne jak po suszeniu innymi metodami.

Suszenie grzybów w lodówce:

to z pewnością najbardziej nietypowa i najmniej znana metoda suszenia grzybów,

w lodówce trzeba umieścić pochłaniacz wilgoci, którego zadaniem będzie wchłonięcie parującej z grzybów wody,

na półkach w lodówce należy rozłożyć pergamin,

na nim ułożyć w odstępach grzyby,

takie suszenie będzie trwało kilka dni.

Suszone grzyby. Jak przechowywać?

Po zakończonym suszeniu warto na wszelki wypadek sprawdzić, czy grzyby rzeczywiście dobrze wyschły. Dobrze wysuszone grzyby powinny się łamać, ale nie kruszyć.

Udany proces suszenia grzybów to jednak dopiero połowa sukcesu. Równie ważne jest ich późniejsze przechowywanie. To zaś powinno odbywać się w szczelnych pojemnikach - metalowych, szklanych, a nawet drewnianych, które należy umieścić w zaciemnionym i suchym miejscu. W ten sposób grzyby nie będą chłonęły wilgoci z otoczenia i nie będzie groziła im pleśń.

Warto do pojemnika z suszonymi grzybami włożyć kilka ziarenek ryżu, które wchłoną nadmiar wilgoci i uchronią przed nią grzyby. Można też umieścić kilka liści laurowych. Odstraszają one mole spożywcze, które lubią zapach suszonych grzybów.

Wysuszone i odpowiednio przechowywane grzyby będą nadawać się do spożycia przez 2, a nawet 3 lata. Warto jednak raz na jakiś czas dokładnie je obejrzeć i powąchać. Pozwoli to sprawdzić, czy nie zaczęły pleśnieć lub czy nie padły ofiarą moli spożywczych.