Jakie są najlepsze gatunki liści do kompostowania?

Do kompostowania najlepiej nadają się liście drzew i krzewów zrzucających liście na zimę, zarówno ozdobnych, jak i owocowych. Trzeba jednak pamiętać, że liście poszczególnych gatunków różnią się tempem rozkładu, co wynika z ich różnorodnej budowy tkanek i zawartości składników powstałych w wyniku przemiany materii. Najdłużej rozkładają się liście twarde, bogate w garbniki (inaczej taniny) oraz związki fenolowe, np. liście dębu, gruszy czy olchy. Liście tych gatunków drzew dobrze jest kompostować w oddzielnym pojemniku, aby nie spowalniały rozkładu całej masy. Do kompostownia nie zaleca się natomiast liści roślin zimozielonych. Są one pokryte warstwą woskową, która że po zwilżeniu wodą sprawia, że liście się sklejają. To utrudnia dostęp powietrza i spowalnia mineralizację materii organicznej, a tym samym proces kompostowania.

Idealne do kompostowania są liście:

brzozy,

derenia,

grabu,

lipy,

jabłoni,

jarzębiny,

jaśminowca,

jesionu,

klonu,

leszczyny,

tawuły,

topoli,

wiązu,

wierzby.

Uwaga na te liście: Niebezpieczny orzech włoski i kasztanowiec

Do kompostowania nadają się wyłącznie zdrowe liście, bez objawów chorób i śladów obecności szkodników. Należy zachować czujność szczególnie w przypadku liści z drzew i krzewów owocowych. Zbierając liście do kompostowania trzeba także uważać na dwa gatunki – liście orzecha włoskiego i kasztanowca. Liści tego pierwsze zawierają juglon, czyli związek o właściwościach alleopatycznych hamujących wzrost niektórych gatunków roślin, np. pomidorów i azalii. Niebezpieczne są też liście kasztanowca, ponieważ mogą być siedliskiem larw bardzo groźnego szkodnika – szrotówki kasztanowcowiaczka, który zimuje w opadłych liściach drzew z tego gatunku.

Jak zrobić kompost z jesiennych liści? Przepis

Kompost można przygotowywać na dwa sposoby – w przeznaczonym do tego kompostowniku lub w workach do kompostowania.Proces kompostowania liści trwa średnio od 6-18 miesięcy i zależy, m.in. od ich gatunku i stopnia rozdrobnienia. Możemy go przyspieszyć dodając dostępne w sklepach ogrodniczych bioaktywatory.

Przepis na idealny kompost z liści:

do kompostownika wrzucamy przesuszone i rozdrobnione liście,

liście przesypujemy ziemią lub dojrzałym kompostem,

dodajemy dawkę azotu, np. w postaci mocznika lub świeżego obornika,

przysypujemy warstwą ziemi i zalewamy wodą,

kompostownik zakrywamy folią, a worki zawiązujemy, robiąc w nich kilka otworów,

kompost systematycznie wzruszamy i podlewany wodą, np. co 6 tygodni,

kompost będzie gotowy po 6-18 miesiącach.

Wykorzystanie kompostu: Jest idealny do zakwaszania gleby

Kompost z liści jest lekko kwaśny, więc idealnie nadaje się do zakwaszania gleby, np. pod uprawy truskawek, malin, porzeczek, borówki amerykańskiej czy żurawiny. Poprawi również odczyn gleby przeznaczonej dla wrzośców lub rododendronów. Przydaje się także w zatrzymywaniu wilgoci w piaszczystej ziemi i rozluźnianiu ciężkiej oraz zbitej gleby.