Grzyby. Wycinać czy wykręcać? Jaka technika najlepsza?

Ile głów, tyle opinii. Warto w tej kwestii posłuchać specjalistów, czyli leśników. Nadleśnictwo Baligród opublikowało w mediach społecznościowych film, w którym znajdziecie wszelkie niezbędne informacje. Warto zaufać bieszczadzkim leśnikom.

"O grzybach mówi się przy obiedzie, po kościele, w autobusie, w tramwaju, na przystanku – przyznaje leśniczy Kazimierz Nóżka z Nadleśnictwa Baligród (woj. podkarpackie). – Odwieczne pytanie. Trzeba to raz na zawsze rozwiać i zdecydować – co my w końcu z tymi grzybami robimy? Wykręcamy? Wycinamy?" – retorycznie pyta Nóżka.

"Prawda jest taka, że grzybom jest to obojętne" – wyjaśnia Marcin Scelina, leśniczy leśnictwa Roztoki.

Warto podkreślić, że należy zbierać tylko te grzyby, które nie są robaczywe. Przed włożeniem grzyba do kosza wypadałoby go oczyścić. – Oszczędzi nam to bardzo dużo czasu w domu – dodają eksperci z zakresu leśnictwa.

Grzyby w Polsce. Ile gatunków występuje?

W Polsce występuje około 3 tys. gatunków grzybów. Mniej więcej połowa z nich to grzyby jadalne. Co ciekawe, tylko 47 z nich jest dopuszczonych do obrotu i produkcji przetworów grzybnych. Do najbardziej cenionych i popularnych grzybów jadalnych należą: borowiki, podgrzybki i koźlarze, rydze, pieprzniki, czubajki, gołąbki, gąski i opieńki, a także rosnące pod ziemią trufle.

Grzyby. Jak je przechowywać?

Najlepsze są szerokie, wiklinowe koszyki. Zapomnijmy o plastikowych wiadrach bądź reklamówkach. Nieodpowiednie przechowywanie może spowodować, że zebrane grzyby po prostu się zepsują i mogą być później przyczyną zatrucia.