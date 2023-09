Reklama

Wrzosy to niskie krzewinki o krzaczastym pokroju, które pojawiają się w sklepach ogrodniczych i supermarketach wraz z nadejściem jesieni. Rośliny występują w wielu odmianach, które różnią się wielkością, kształtem kwiatów i kolorem. Okres kwitnienia wrzosów trwa od końca lipca do listopada. Najpopularniejsze odmiany mają odcienie fioletu, jednak można spotkać również zielone lub białe okazy. Wrzosy mają swoje specyficzne wymagania. Poznaj je, aby zdobiły twój ogród lub parapet i przeżyły aż do kolejnego sezonu.

Jak uprawiać wrzosy, aby wytrzymały do wiosny?

Uprawa wrzosów na balkonie albo w ogrodzie dla niektórych bywa nie lada wyzwaniem. Dosyć często zdarza się bowiem, że mimo usilnych starań te niskie krzewy nie dożywają do kolejnego sezonu i szybko usychają. Jak temu zapobiec? Przede wszystkim zadbaj o odpowiednią glebę. Wrzosy najlepiej czują się w ziemi o odczynie pH między 3,5 do 4,5. Możesz nawet celowo lekko zakwasić podłoże, dodając do niego torf i korę.

Gdy kupisz wrzosy w sklepie ogrodniczym, najlepiej od razu je przesadź do większej donicy i zapewnij uprawom odpowiedni drenaż. W tym celu przygotuj warstwę ściółki z kory sosnowej oraz igliwia. Uważaj, aby nie przelewać krzaczków. Niektórzy ogrodnicy sugerują, aby nawadniać sadzonki obficie, ale rzadko.

W jakim miejscu postawić donice z wrzosami?

Wrzosy najlepiej ustawić w miejscu nasłonecznionym i osłoniętym od wiatru. Możesz także do ziemi dodać specjalną szczepionkę mikoryzową, która wzmocni roślinki i pomoże im w pobieraniu wody oraz potrzebnych do wzrostu składników pokarmowych. Musisz jednak uważać, bo wrzosy nie lubią obfitego zasilania, które może skutkować obumieraniem krzaczków.

Wrzosy źle też znoszą podlewanie od góry. Zraszanie kwiatów i drobnych, zielonych listków nie powinno więc w ogóle wchodzić w grę – jeżeli nie chcesz, aby krzaczki zaczęły marnieć. Doniczka z dziurką na dole jest wręcz wymagana, ponieważ w zbyt wilgotnej glebie korzenie wrzosów zaczynają gnić, a roślina traci swój piękny wygląd. Chcesz postawić doniczkę z wrzosem w domu? Najlepszym miejscem dla niej będzie parapet wychodzący na wschód lub północ.

Jak pielęgnować wrzosy po sezonie zimowym?

Wrzosy co do zasady są zimozielone, jednak w okresie zimowym mogą podsychać, a ich łodyżki mogą lekko brunatnieć. Najlepiej zanim jeszcze nadejdą pierwsze przymrozki, przesadź je z donic do ziemi. Jeśli nie masz takiej możliwości, zabezpiecz doniczki, aby przy niskiej temperaturze korzenie nie przemarzły.

Jeśli chcesz, żeby rośliny się rozrosły na wiosnę, po przezimowaniu sadzonek przytnij je wraz z nadejściem cieplejszych dni. Przy okazji usuń suche i uszkodzone pędy. Pozwoli to roślinkom zachować zdrowy wygląd i pobudzi je do wzrostu. Pamiętaj też o regularnym podsypywaniu kępek wrzosowych korą i torfem, aby po sezonie wegetacji na nowo uzupełnić podłoże w potrzebne składniki i zadbać o odpowiednią kwaśność ziemi.