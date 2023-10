Jest jesień, to muszą być liście!

Parafrazując kultowy cytat z "Misia” Stanisława Barei – jest jesień, to muszą być liście. Takie jest odwieczne prawo natury. Z nastaniem jesieni liście gubią wszystkie drzewa i krzewy, które nie należą do gatunków zimozielonych. Opadłe liście zalegają na trawnikach, ścieżkach, rabatach, a nawet oczkach wodnych. Jeśli je tam pozostawimy to mogą gnić. W oczkach wodnych doprowadzić do pogorszenia się jakości wody. By temu zapobiec warto jest systematycznie sprzątać. Co jednak zrobić z zebranymi liśćmi?

W jaki sposób wykorzystać opadające jesienią liście?

Opadłe liście to znakomity surowiec, który właściwie zagospodarowany może stać bardzo stać się naturalnym materiałem bardzo pożytecznym w naszym ogrodzie. Jest kilka sposobów na zagospodarowanie opadłych jesiennych liści. Najczęściej wykorzystuje się je do ściółkowania i kompostowania. Można także "wkosić” je w trawnik, albo wzbogacić nimi glebę podczas jesiennego lub wiosennego przekopywania rabat i grządek. Zdrowe opadłe liście mogę stanowić także dobrą warstwę uszczelniającą dla mrozoodpornych lub rosnących w ziemi okopowych warzyw, np. marchwi czy buraków. Można je również zagrabić i usypać pryzmę, a potem pozwolić im spleśnieć.

Kompostownik: Rozwiązanie jesiennego problemu z liśćmi

Opadłe jesienne liście drzew i krzewów zrzucających liście na zimę, zarówno ozdobnych, jak i owocowych wyśmienicie nadają się do kompostowania. Trzeba jednak pamiętać, że liście poszczególnych gatunków różnią się tempem rozkładu, co wynika z ich różnorodnej budowy tkanek i zawartości składników powstałych w wyniku przemiany materii. Najdłużej rozkładają się liście twarde, bogate w garbniki (inaczej taniny) oraz związki fenolowe, np. liście dębu, gruszy czy olchy, a najlepiej rozkładają się liście takich gatunków, jak choćby brzoza, wierzba, jabłoń czy klon.

Trzeba pamiętać, aby do kompostowania używać wyłącznie zdrowych liści, bez objawów chorób i śladów obecności szkodników. Sam proces kompostowania można przygotowywać na dwa sposoby – w przeznaczonym do tego kompostowniku lub w workach do kompostowania. Średni czas powstania dojrzałego kompostu trwa od 6-18 miesięcy i zależy, m.in. od ich gatunku i stopnia rozdrobnienia

W jaki sposób wykorzystać opadłe liście do ściółkowania?

Opadłe z drzew jesienne liście mogą stanowić doskonały materiał, który możemy wykorzystać do okryciem na zimę roślin, np. cebulowych czy bylin. Sprawdzą się także znakomicie do jesiennego ściółkowania podłoża wokół zimozielonych krzewów liściastych i iglastych. Nie należy jednak okrywać liśćmi całych roślin, gdyż może to im zaszkodzić, m.in. poprzez rozwój chorób grzybowych.