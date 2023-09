Reklama

Działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwskurczowe, przeciwpasożytnicze - to tylko niektóre z korzyści jakie daje picie herbaty z piołunu.

Piołun znany jest w medycynie ludowej od wieków. Jego łacińska nazwa - artemisia absinthium – ściśle nawiązuje do charakterystycznej dla niego goryczki i w tłumaczeniu oznacza… niezdatny do picia. Mimo to wiele osób docenia właściwości zdrowotne piołunu i wykorzystuje go do przygotowania nalewki zwanej piołunówką lub herbaty z piołunu. Jak przygotować piołun do picia?

Jak wygląda piołun?

Piołun ma charakterystyczny wygląd - aksamitnie łodygi w kolorze białym lub zielonkawo-srebrnym i żółto-zielone liście. W porze kwitnienia pojawiają się jasnożółte kwiaty w postaci drobnych, kulistych lub półkolistych koszyczków. Wtedy też roślina nadaje się do zbiorów.

Właściwości zdrowotne piołunu. Na co pomaga bylica piołun?

Bylica piołun to powszechnie występujące ziele o wielu, jak wspomnieliśmy wcześniej, właściwościach zdrowotnych. Wszystko za sprawą zawartych w nim garbników, flawonoidów i olejków eterycznych. Dzięki nim, piołun cieszy się dużym uznaniem, nie tylko wśród osób ceniących naturalne metody leczenia.

Piołun polecany jest przede wszystkim osobom z problemami trawiennymi, w walce z pasożytami i, ze względu na swoje właściwości rozkurczające, przy bólach menstruacyjnych. Garbniki o działaniu antybakteryjnym i przeciwzapalnym pomagają w pozbyciu się z organizmu grzybów i pasożytów takich jak wszy, owsiki czy glisty jelitowe.

Piołun wykazuje również silne działanie przeciwzapalne i żółciopędne, i bywa używany jako środek stymulujący apetyt. Zwiększa wydzielanie soku żołądkowego, pomaga w problemach z niestrawnością, pobudza perystaltykę jelit. Napar z piołunu polecany jest w przypadku niestrawności, przy nieżycie żołądka, w przypadku problemów ze zgagą, uczuciem ciężkości w żołądku i przy wzdęciach.

Warto pamiętać, że istnieją także przeciwwskazania do jego stosowania. Nie powinny spożywać go dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby z wrzodami żołądka i dwunastnicy oraz uczulone na piołun.

Herbata z piołunu – idealna na zgagę i niestrawność

Podczas gdy do przygotowania ekstraktu lub nalewki wykorzystuje się całą roślinę, do herbaty używa się wyłącznie łodyg i liści. Zerwany piołun suszy się i pozostawia na napar.

Jak przygotować herbatę z piołunu? Wsypujemy do sitka 1 łyżeczkę suszu i zaparzamy ją w 200 ml wody, a następnie odstawiamy pod przykryciem do zaparzenia na 5 minut. Po zaparzeniu herbatę możemy doprawić według własnych upodobań. Herbatę z piołunu możemy także kupić w sklepie zielarskim.

Piołun - właściwości "magiczne"

Piołun, uznawany za symbol goryczy, w przeszłości używany był nie tylko do przygotowywania nalewek. Używano go również do przystrajania zmarłych i trumien, okadzano nim domy po wyprowadzeniu zwłok. Liście piołunu palono także w celu wywołania lekkich zaburzeń psychodelicznych. Liście umieszczone pod poduszką miały z kolei działać usypiająco.

W Afryce, Azji i Ameryce piołun do dziś chętnie wykorzystywany jest w zielarstwie i przy produkcji alkoholu, w tym znanego wina o ziołowych nutach - wermutu. Bywa stosowany zarówno w formie wyciągu, naparu, jak i kapsułek.