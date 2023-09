Reklama

Borówka amerykańska – co to za roślina?

Borówka amerykańska to krzew, który dorasta do nawet 2-2,5 m wysokości. Ta wieloletnia roślina może wydawać plony nawet przez kilkadziesiąt lat. Aby jednak co roku zbiory były zadowalające, ważna jest odpowiednia pielęgnacja.

Roślina ta stała się niezwykle popularna w Polsce ze względu na jej smaczne owoce, przypominające smakiem owoce jagody leśnej - te jednak są znacznie większe. Ciemnoniebieskie owoce borówki są bogate w przeciwutleniacze i witaminy. Borówka kwitnie na wiosnę od kwietnia do maja.

Borówka amerykańska to roślina, która lubi glebę kwasową o pH poniżej 5. Odpowiadają jej miejsca ciepłe, słoneczne i zaciszne. Owoce borówki zależnie od odmiany, dojrzewają od lipca do września. Krzewy można z powodzeniem uprawiać w przydomowym ogródku jak i na polu.

Pielęgnacja borówki amerykańskiej

Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest cięcie borówki. Odpowiednie przycinanie krzewu sprawia, że zbiory co rok są z

adowalające, a owoce ładne i duże. Sposób oraz siła przycinania krzewów borówki amerykańskiej są zależne m.in. od odmiany rośliny, czy jej wieku.

Kiedy i jak przycinamy borówkę amerykańską?

Zazwyczaj pierwsze cięcie borówki amerykańskiej wykonujemy po jej posadzeniu. Jego termin oraz sposób wykonania zależą od terminu wsadzenia sadzonek do ziemi. Poza tym pamiętajmy o jej regularnym przycinaniu. Borówkę amerykańską przycina się pod koniec zimy, od lutego do marca, kiedy roślina jest w spoczynku. To tzw. zimowe cięcie borówki. Termin zależy od pogody, bowiem najlepiej przycinać krzew, gdy już nie będzie dużych przymrozków, a roślina jeszcze nie weszła w etap wegetacji.

Nie należy przycinać krzewów borówki, które są już w etapie kwitnienia - to spowoduje zaburzenie ich wzrostu i zmniejszy ilość owoców. Podczas tego cięcia usuwamy przemarznięte pędy. Najlepsze owoce pojawiają się na pędach 2- lub 3-letnich, dlatego też podczas cięcia usuwamy te starsze.

Jesienne cięcie borówki

Rzadziej polecane jest jesienne cięcie borówki. Istnieje tutaj ryzyko przemarznięcia krzewu zimą po tym zabiegu. Jednak są odmiany borówki takie jak: Patriot, Duke, Earliblue, Spartan czy Bluetta, dla których cięcie w tym terminie jest idealnym rozwiązaniem.

Rodzaje cięcia borówki amerykańskiej

Przycinanie krzewów daje różne efekty zależnie od jego siły. Radykalne, silne cięcie krzewów borówkiamerykańskiej to rozwiązanie przede wszystkim dla starszych krzewów, które owocują gorzej i wymagają odmłodzenia. Taki rodzaj cięcia zmniejszy plon natomiast poprawi jego jakość. Owoce, które pojawią się na krzewie po tym zabiegu będą znacznie większe i ładniejsze.

Umiarkowane cięcie krzewu jest korzystne w przypadku borówki rosnącej na glebach żyznych, która jest jeszcze dodatkowo nawożona i podlewana. Natomiast delikatne i słabe cięcie dobrze sprawdza się w przypadku odmian o drobnych owocach.

Każdy rodzaj cięcia pozwala poprawić ogólną kondycję krzewu oraz jego owoców. Krzewy borówki możemy przyciąć na przykład sekatorem. Ważne jest, aby przed tym zabiegiem zdezynfekować ostrze.