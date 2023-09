Reklama

Co to jest narcyzm? To nie tylko stała potrzeba podziwu

Narcyzm to zaburzenie osobowości, które charakteryzuje się stałą potrzebą podziwu, poczuciem bycia lepszym od innych, wszechobecnym wzorcem wielkości - w fantazji lub zachowaniu - przy jednoczesnym braku empatii.

"Narcyz" zazwyczaj uważa, że wszystko mu się należy, ponieważ jest jedyny w swoim rodzaju. Całkowite skupienie na sobie sprawia, że "narcyz" nie zwraca uwagi na potrzeby i uczucia innych, przez co może ich ranić.

Jak zachowuje się narcyz?

Osoba o zaburzeniach narcystycznych jest przekonana o swojej niepowtarzalności. Często wierzy w to, że jest szczególnie obdarzona talentami i fantazjuje o swojej mocy, sławie i bajecznych sukcesach. Odczuwa stałą potrzebę podziwu i sprawia wrażenie "zakochanej w sobie”. Nie ma zdolności współodczuwania i niechętnie rozpoznaje uczucia i potrzeby innych.

Osoba narcystyczna – cechy. Jak rozpoznać narcyza?

Cechy narcyzato przede wszystkim egocentryzm, teatralność, a nierzadko także wdzięk i charyzma. To jednak także… pozorna pewność siebie. Choć narcyz zdaje się być pochłonięty własnymi sprawami w rzeczywistości przywiązuje dużą wagę do tego, co myślą o nim inni. Z tego względu osobę z zaburzeniami narcystycznymi łatwo jest urazić choćby najmniejszą krytyką. Osoby narcystyczne często mają obniżoną samoocenę, nierzadko towarzyszy im poczucie niepewności i doświadczają chwiejności nastroju.

Jak postępować z narcyzem?

Osobowość narcystyczna utrudnia relacje. Osoby takie często odbierane są przez otoczenie jako egocentryczne i wyniosłe. Związek z narcyzem bywa bardzo trudny, podobnie jak interakcje z narcystycznym rodzicem, przyjacielem czy rodzeństwem.

Jak radzić sobie z narcyzem? Przede wszystkim warto wyraźnie zaznaczyć swoje granice, nie brać do siebie zachowania narcyza lub zwiększyć dystans, który może uchronić przed poczuciem winy i poczuciem wypalenia.