Lawenda to roślina wymagająca regularnego przycinania. Standardowo przycina się ją dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Już od lipca można przycinać przekwitłe kwiatostany lawendy i uschnięte końcówki łodyg.Ostatnim momentem na wykonanie tego zabiegu jest wrzesień. Nie powinno się wykonywać przycinania lawendy późną jesienią i zimą ze względu na występowanie przymrozków. Dlatego ostatnim momentem na to jest początek jesieni.

Po co i kiedy trzeba przycinać lawendę?

Przycinanie lawendy sprawi, że będzie mogła zakwitnąć jeszcze raz, a jej kwitnienie będzie obfite. Jeśli nie będziemy jej przycinać, to krzewinki z czasem staną się coraz bardziej łyse, spierzchłe i brzydkie.

Co roku należy skracać najmłodsze pędy. Nie powinno się przycinać starszych i zdrętwiałych łodyg, ponieważ może grozić to tym, że nie wypuszczą one pędów. Już po posadzeniu trzeba rozpocząć formowanie lawendy. Nierozkrzewione rośliny przycina się już w pierwszym roku o połowę. Dzięki temu u podstawy wypuszczą młode pędy kształtujące później gęstą koronę.

Po roku od posadzenie lawendy można przycinać ją tuż po kwitnieniu. Należy też pamiętać, że zbyt późno cięta lawenda gorzej zimuje. Przycięcie lawendy jesienią, kiedy dni są jeszcze ciepłe, pozwoli uniknąć uszkodzeń rośliny. Zabieg pomaga zahartować lawendę przed zimą.

Jak przycinać lawendę?

Przycinanie powinno się wykonywać podczas bezdeszczowego i ciepłego dnia. Krzewy lawendy należy przycinać po około 2/3 długości tegorocznego przyrostu z każdej strony. Z łatwością można go rozpoznać, ponieważ nie będzie on jeszcze zdrętwiały.

Podczas przycinania możemy uformować lawendę w półkolisty kształt, który zapewni odpowiednie nasłonecznienie wszystkich pędów. Jeśli jesienią wykonamy przycinanie lawendy, nowe przyrosty do zimy zdążą wykształcić się w całości.

Nawożenie lawendy przed zimą

Pod koniec lata możesz dostarczyć lawendzie ostatnią dawkę nawozu. Wybierz nawóz o niskiej zawartości azotu, który pomoże roślinie skoncentrować się na umacnianiu korzeni, a nie na nadmiernym wzroście. Możesz wykorzystać również domowy nawóz ze skorupek jaj.

Przygotuj lawendę na zimę

Zimą lawenda jest narażona na uszkodzenia spowodowane mrozem. Po pierwszych przymrozkach krzewy lawendy należy osłonić za pomocą gałęzi drzew iglastych albo słomianych chochołów. Przy krzewach powinno się wysypać też warstwę kory, ziemi lub torfu. Dzięki takiemu zabezpieczeniu na zimę wiosną lawenda będzie nas cieszyć pięknym wyglądem i zapachem, a także utrzyma stałą temperaturę wokół korzeni.