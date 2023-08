Reklama

Jakie są metody suszenia kwiatów hortensji?

Jest kilka sprawdzonych sposobów na suszenie kwiatostanów hortensji. Najpopularniejsze jest suszenie naturalne. Ścięte kwiatostany w bukiecie lub każdy pojedynczo wieszamy główką do dołu w ciemnym i suchym pomieszczeniu na okres od dwóch do trzech tygodni.

Reklama

Metody suszenia kwiatów hortensji:

naturalne suszenie kwiatostanów,

suszenie na krzewie,

suszenie w wazonie,

suszenie w prażonym piasku.

Kwiaty hortensji możemy także zasuszyć pozostawiając je na krzewie, jednak trzeba pamiętać, że przymrozki mogą zmniejszyć atrakcyjność kwiatów, które w wyniku działania niskiej temperatury brązowieją.

Inną metodą jest ususzenie kwiatostanów hortensji w wazonie. Jak to zrobić? Do przeznaczonego do tego celu naczynia nalewamy niewielką ilość wody, której później już nie wymieniamy i nie uzupełniamy. Roślina pobierze wodę, a potem sama zacznie się zasuszać.

Kwiaty hortensji można także suszyć w kąpieli w prażonym piasku. W jaki sposób? W piekarniku prażymy przez 3-4 godziny piasek, którym potem zasypujemy ścięty kwiatostan umieszczając go w odpowiedniej wielkości pudełku. Pozostawiamy tak hortensję na okres dwóch do trzech tygodni, po czym delikatnie wysypujemy piasek i ostrożnie wyjmujemy roślinę.

Ścinanie kwiatów hortensji do suszenia: O czym należy pamiętać?

Po pierwsze musimy zrobić to o odpowiedniej porze, wybierając do tego zabiegu zawsze pogodny dzień. Po drugie do suszenia należy wybrać kwiaty zdrowe, bez widocznych objawów chorobowych oraz w pełni rozwinięte i najbardziej atrakcyjne.Ścinamy całe kwiatostany hortensji z fragmentem pędu długości adekwatnej do wysokości planowanego bukietu. Suszenie roślin rozpoczynamy bezpośrednio po ścięciu.

Hortensja idealnie zasuszona: Prosty trik na zachowanie kształtu i koloru

Jak sprawić, by nasza hortensja zasuszyła się idealnie? Roślinę należy suszyć w ciemnym pomieszczeniu, dzięki czemu zachowa ona kolor swoich kwiatów. Unikamy światła ponieważ szybko rozkłada zawarty w roślinach chlorofil. Aby kwiaty zachowały swój kształt nie mogą w trakcie suszenia dotykać jakichkolwiek powierzchni, które mogłyby spowodować ich spłaszczenie, np. ściany. Do utrwalenia naturalnej formy kwiatostanów hortensji pomocny będzie także lakier do włosów, który je usztywni i pomoże zapobiec ich rozpadnięciu po ususzeniu.