Dojrzewanie pomidorów można podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich to czas, kiedy wykształcają się zielone pomidory i rosną do właściwych dla swojej odmiany rozmiarów. Pierwszy etap dojrzewania trwa do czterech tygodni. Drugi etap to czerwienienie pomidorów. W tym czasie wytwarza się w nich likopen, czyli czerwony barwnik odpowiadający za ich kolor. Ten etap może trwać około dwóch tygodni.

Gdzie najlepiej sadzić pomidory?

Pomidory to bardzo wymagające rośliny. Kiedy nie będziemy ich odpowiednio pielęgnować, mogą przestać dojrzewać. Przyczyn tego może być kilka. Jedną z nich jest zbyt małe nasłonecznienie. Pomidory potrzebują światła, by mogły się zaczerwienić. Powinno się sadzić je w lepiej nasłonecznionych miejscach, co sprawi, że szybciej dojrzeją.

Kolejną z przyczyn powolnego dojrzewania pomidorów jest nieodpowiednia temperatura. By pomidory mogły dojrzeć, potrzebny jest etylen, który wytwarza się w temperaturze 15-30 stopni Celsjusza. W innych temperaturach etylen nie jest wytwarzany. Dlatego pomidory rosnące w gruncie warto nakrywać folią, zwłaszcza w zimniejsze dni i noce.

Dojrzewanie pomidorów. Jak im pomóc?

Nadmierne podlewanie może zaszkodzić pomidorom i opóźnić ich proces dojrzewania. Warto pamiętać, że pomidory nie powinny być podlewane zbyt obficie, ale też zbyt skąpo. Po pojawieniu się owoców powinniśmy podlewać je dopiero, kiedy ziemia będzie sucha.

Niektóre odmiany pomidorów, jak na przykład Ondraszek, Poranek, Promyk dojrzewają dopiero w sierpniu, wrześniu i październiku. Dlatego też nie należy martwić się, że jeszcze się nie zaczerwieniły.

Co robić, gdy pomidory nie czerwienieją? Oprysk i nacinanie

Domowe sposoby bardzo dobrze sprawdzą się, by pomóc w dojrzewaniu pomidorów. Jednym z nich jest zastosowanie oprysku z jodu. Do jego przygotowania wystarczy 40 kropli jodyny rozpuścić w 10 litrach ciepłej wody, a następnie ostudzić i spryskać rośliny i owoce.

By przyspieszyć dojrzewanie pomidorów sprawdzi się także nacinanie łodyg. Na głównej łodydze, około 15 cm od podstawy należy zrobić ostrym i zdezynfekowanym nożem pionowe nacięcie. Do środka nacięcia powinno się włożyć wykałaczkę albo miedziany drucik. Pod koniec lipca można też oberwać końcówki z pomidorów. Wtedy roślina przeznaczy energię na proces dojrzewania pomidorów.

"Stresowanie pomidorów"

Kolejnym sposobem jest "stresowanie pomidorów" przez ruszanie ich korzeniami. Ta czynność przyspieszy proces dojrzewania. Trzeba wykonywać to delikatnie, aby nie naruszyć korzenia. Pomidory wtedy nastawiają się na produkcję nasion, co wiąże się z szybszym dojrzewaniem.