Koszyczkowa domówka

Zorganizuj przyjęcie w domu i poproś gości o przyniesienie przysłowiowego koszyczka z własnym prowiantem, którym wszyscy będą się wzajemnie dzielić. Poza tym po świętach wiele osób z pewnością będzie miało w zamrażalniku zapas bigosu czy uszek, którymi ktoś inny z chęcią się poczęstuje.

Reklama

Sylwester na świeżym powietrzu

Jeśli pozwoli na to pogoda rozważ spędzenie części sylwestrowego spotkania na świeżym powietrzu, na przykład na miejskiej imprezie sylwestrowej. To sprytny sposób na uniknięcie kosztów wynajmu lokalu. Jednak pamiętaj, że nie da się spędzić kilku godzin w zimową noc wyłącznie na dworze, trzeba wrócić w ciepłe miejsce.

Reklama

Wspólne gotowanie

Spędzenie sylwestrowego wieczoru na wspólnym przygotowywaniu posiłków to świetny pomysł dla osób, które lubią gotować. Takie zajęcia wspaniale integrują, są okazją do wymiany wiedzy i receptur na popisowe dania. Kulminacją oczywiście będzie biesiadowanie. Przed imprezą ustalcie menu, zorganizujcie zrzutkę oraz zakupy. Pamiętaj, że trzeba to zrobić z wyprzedzeniem.

Sylwestrowy wieczór filmowy

Poproś gości o przyniesienie napojów i przekąsek, a cała impreza stanie się atrakcyjną i niedrogą zabawą. Zapewnienie ogromnej ilości popcornu – który jest nieodłącznym elementem filmowego maratonu – jest bardzo tanie, szczególnie gdy przygotujesz go samodzielnie. Możesz urządzić na przykład seans kina francuskiego, horrorów, "Gwiezdnych wojen”, "Władcy Pierścieni”, "Powrotu do przyszłości” czy "Harry’ego Pottera” – koniecznie dostrój repertuar do swoich gości lub zrób im niespodziankę. Platformy streamingowe często mają w ofercie tego rodzaju maratony.

Gry planszowe i karciane

Skorzystaj z gier planszowych i karcianych, które już masz w domu. To świetna forma rozrywki bez konieczności wydawania dodatkowych pieniędzy. Gry możesz również pożyczyć. Miej w zanadrzu kilka, z pewnością się przydadzą. Niezawodne są zawsze „Scrabble”, „Monopoly” i „Makao”.

Sylwestrowa wymiana ubrań i rzeczy do domu

Sylwestrowe "swap party” to jeden z lepszych sposobów na kreatywne spędzenie czasu, w dodatku w sposób bardzo budżetowy i jednocześnie w duchu zero waste. Przy okazji można tańczyć, jeść, a wymieniając się ubraniami i rzeczami, opowiadać ich historie. Przebieranki to niemal obowiązkowy punkt programu takiej imprezy. Na początku warto ustalić, czy walutą są wyłącznie rzeczy, czy dopuszczacie także możliwość drobnych opłat.

Sylwestrowa mapa myśli

Poproś gości o przyniesienie starych gazet, nożyczek, markerów, tektury, np. z pudełek, kolorowych skrawków materiałów, przeróżnych ozdób. Zorganizuj moment refleksji na temat minionego roku i planów na przyszłość. Zapal kadzidełka, zaparz herbatę, puść nastrojową muzykę. Zaproponuj wszystkim przemyślenie swoich celów i marzeń. To spokojna, ale znacząca forma spędzenia sylwestrowej nocy, niewymagająca dużych wydatków. Po chwili refleksji niech każdy stworzy swój indywidualny plan na nadchodzący rok, swoistą mapę myśli, pełną obrazów, wyobrażeń, celów, planów i marzeń. Niech każdy wykona ją z dostępnych materiałów tak, jak potrafi i jak czuje. Za rok możecie się spotkać i omówić, co się spełniło, a co nie.

Sylwester w kinie, teatrze, filharmonii

Jeżeli chcesz uniknąć zbyt dużych kosztów, ale bawić się wytwornie i kulturalnie, przejrzyj ofertę kina, teatru lub filharmonii. Może nie jest to bardzo budżetowe rozwiązanie, ale z pewnością kosztuje mniej niż uczestnictwo w sylwestrowym balu, a czas spędzisz znakomicie. Wiele instytucji kultury co roku przygotowuje specjalny repertuar na sylwestrową noc. Sprawdź, co dzieje się w twoim mieście.