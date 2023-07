Reklama

Nawożenie ogórków domowymi sposobami może być nie tylko skuteczne, ale również proste i ekonomiczne. Jednym z łatwych do przygotowania i dobrze działających nawozów jest mieszanka wody i mleka. Ten własnoręcznie przygotowany nawóz dostarcza roślinom wapnia i innych składników odżywczych niezbędnych do ich rozwoju.

Sprawdzony nawóz pod ogórki z mleka

Przygotowanie nawozu z mleka jest niezwykle proste. Do roztworu powinniśmy wybrać mleko o niskiej zawartości tłuszczu bez konserwantów. Mleko należy wymieszać z wodą o temperaturze pokojowej w proporcji 1:10 – na przykład rozpuścić litr mleka w dziesięciu litrach wody. Całość dokładnie wymieszać. Odżywkę można wykorzystać do podlewania ogórków albo do ich oprysku za pomocą opryskiwacza.

Roztwór z sody oczyszczonej do ogórków

Domową alternatywą dla chemicznych nawozów jest roztwór z sody oczyszczonej. By go przygotować, należy wymieszać łyżeczkę sody oczyszczonej i dwa litry ciepłej wody. Do odżywki można dodać kilka kropel oleju roślinnego. Uzyskaną miksturę wystarczy przelać do spryskiwacza. Oprysk można stosować co 3 dni.

Odżywka z drożdży do ogórków. Jak ją zrobić?

Drożdże to podstawa kolejnego nawozu do ogórków, który możemy przygotować w domu. Odżywka z drożdży jest skuteczna w ograniczeniu występowania chorób ogórków, a także przyczynia się do ich zdrowego wzrostu.

Do przygotowania nawozu potrzebujemy 100 g świeżych drożdży i 10 litrów ciepłej wody. Wszystko dokładnie mieszamy i odstawiamy na co najmniej godzinę. Roztwór nie wymaga rozcieńczania i można bezpośrednio podlewać nim ogórki już po kilku godzinach. Odżywkę z drożdży najlepiej stosować nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

Nawóz z pokrzyw pod ogórki

Odżywkę do ogórków warto przygotować z pokrzyw. Będzie ona doskonałym nawozem dla ogórków poprzez to, że zawiera dużą ilość dobrze przyswajalnego azotu. Wystarczy rozdrobnić odpowiednią ilość pokrzyw, by zapełniła ona połowę lub ¾ pojemności większego naczynia. Rozdrobnioną pokrzywę należy zalać wodą do pełna. Następnie przykryć naczynie i odstawić w ciepłe miejsce, by doszło do fermentacji i codziennie pamiętać o mieszaniu mikstury. Po około dwóch tygodniach odżywka będzie gotowa. Przed podlaniem ogórków trzeba rozcieńczyć ją z wodą w proporcji 1 litr roztworu w 10 litrach wody.

Czym jeszcze można nawozić ogórki?

Nawóz do ogórków możemy przygotować używając odpadów takich jak ścinki trawy i popiół. Wysuszona trawa może służyć jako ściółka. Kiedy trwa będzie się rozkładać, dostarczy glebie i ogórkom składników odżywczych. Podobnie możemy wykorzystać popiół np. z kominka domowego. Popiół należy rozsypać pod ogórkami. Będzie on źródłem niezbędnych mikroelementów potrzebnych do ich wzmocnienia i rozwoju.