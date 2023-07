Reklama

Zamrażać możemy wszystkie owoce i warzywa, a także zioła. Należy pamiętać jednak, by były one dojrzałe, nieuszkodzone i jak najświeższe. Z każdym dniem od zerwania owoce i warzywa tracą składniki odżywcze, dlatego warto je zamrozić jak najwcześniej po przyniesieniu do domu.

Jak mrozić owoce i warzywa? Poradnik krok po kroku

Przed mrożeniem, owoce i warzywa powinny być dokładnie umyte i osuszone. Do osuszania najlepiej sprawdzą się papierowe ręczniki. Nie powinniśmy mrozić mokrych owoców i warzyw, ponieważ pogarsza to jakość produktów i powoduje, że sklejają się i zmieniają swój naturalny kształt.

Po umyciu owoców i warzyw usuń wszelkie uszkodzone lub zgniłe części. Następnie należy pokroić owoce i warzywa na mniejsze kawałki - to nie tylko ułatwi późniejsze użycie, ale również przyspieszy proces mrożenia. Można także przed włożeniem ich do zamrażalnika, najpierw wstawić je na kilka godzin do lodówki, by stopniowo obniżyć ich temperaturę.

Przed mrożeniem zblanszuj warzywa

Warzywa przed zamrożeniem warto blanszować. Polega to na potraktowaniu ich najpierw wrzącą wodą, a następnie zimną. Ta metoda pozwala na usunięcie zanieczyszczeń i zachowanie większej ilości składników odżywczych niż podczas całkowitego gotowania, smażenia lub pieczenia. Należy pamiętać tylko o tym, że warzywa powinny spędzić tyle samo czasu w gorącej i zimnej wodzie. Ten proces pomaga zatrzymać enzymy, które powodują utratę koloru, smaku i tekstury podczas przechowywania.

Mrożenie warzyw i owoców w woreczkach

Owoce i warzywa najlepiej zamrażać w przeznaczonych do mrożenia woreczkach. Do woreczka wsypujemy owoce i warzywa w takiej ilości, by z łatwością go zamknąć. Należy też usunąć zgromadzone w środku powietrze i opisać co i od kiedy znajduje się w woreczku, zanim włożymy go do zamrażarki.

Jak długo owoce i warzywa mogą być w zamrażarce?

Większość owoców i warzyw można przechowywać w zamrażarce przez około 8-12 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że choć mrożone produkty zachowują większość swoich wartości odżywczych, z czasem mogą stracić nieco na smaku i konsystencji.

Równie ważne co mrożenie jest prawidłowe rozmrażanie. Najlepszą metodą jest rozmrażanie w lodówce, które pozwala na powolne i równomierne odmrożenie produktów. Alternatywnie owoce i warzywa można rozmrażać bezpośrednio w zupach, smoothie czy innych potrawach.