Reklama

Mleko może być stosowane jako naturalny środek pomagający w zwalczaniu mszyc na uprawach i roślinach. Podpowiadamy, w jaki sposób warto je wykorzystać.

Co sprawia, że mleko jest jedną ze sprawdzonych metod na mszyce?

Reklama

Mleko zawiera dużą ilość białka. To jemu zawdzięcza się odstraszający sukces w przypadku walki z mszycami. Po rozpyleniu oprysku z mlekiem białka tworzą na roślinie antyseptyczną powłokę. Dzięki niej szkodniki mają utrudnione żerowanie i nie mogą wgryźć się w miąższ łodyg czy liści. Pamiętaj, że mleko, którego należy użyć, powinno mieć jak najmniejszą zawartość tłuszczu. Może to być chude mleko ze sklepu albo prosto od krowy – jednak w tym przypadku należy z niego usunąć zbierająca się na powierzchni śmietankę.

Oprysk z mleka i wody na mszyce

Jeżeli na drzewach, krzewach, roślinach albo domowych uprawach w ogródku pojawiły się mszyce, najprostszą metodą na nie będzie zastosowanie oprysku z mleka. Wystarczy rozcieńczyć ten biały płyn niewielką ilością wody – najlepiej w proporcjach 1:10. Dokładnie wymieszaj miksturę i przelej ją do butelki ze spryskiwaczem. Następnie spryskaj wszystkie rośliny zainfekowane mszycami, starając się pokryć rozcieńczonym mlekiem zarówno liście, jak i łodygi. Powtarzaj tę czynność regularnie, aż mszyce znikną.

Oprysk z mleka i płynu do mycia naczyń

Kolejnym odstraszaczem na mszyce może być roztwór z mleka i płynu do naczyń. Aby go przygotować, musisz wymieszać jedną część mleka, jedną część płynu do naczyń i dziesięć części wody. Następnie obficie spryskaj rośliny taką mieszanką, aby pozbyć się nieproszonych gości. Mszyce powinny szybko zniknąć, ponieważ odstraszy je zapach detergentu, a mleko spowoduje zmniejszenie ich apetytu, co utrudni szkodnikom żerowanie na świeżych łodygach i liściach.

Oprysk z mleka i oleju parafinowego

Ostatnim pomysłem na użycie mleka jest roztwór z olejem parafinowym. Należy wymieszać łyżkę mleka z dwiema łyżkami oleju i 1 litrem wody. Olej pomoże odstraszyć nie tylko mszyce, ale i przędziorki czy inne insekty w ogrodzie.