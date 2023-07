Warstwa mulczowa: Pokryj glebę wokół roślin warstwą organicznego mulczu, takiego jak kora drzewna lub sieczka. Mulcz zapobiega parowaniu wilgoci, utrzymuje równomierne temperatury gleby i ogranicza wzrost chwastów.

Reklama

Ekonomiczne podlewanie roślin

Nawadnianie: Regularne i odpowiednie nawadnianie jest kluczowe w upalne dni. Podlewaj rośliny wcześnie rano lub późnym popołudniem, aby uniknąć szybkiego parowania wody. Stosuj glebokie podlewanie, aby wilgotność sięgnęła korzeni roślin. Unikaj podlewania w godzinach największego nasłonecznienia, gdyż woda może spalać liście.

Reklama

Cieniowanie: Zapewnij ochronę przed bezpośrednim nasłonecznieniem dla delikatnych roślin. Możesz zastosować parasole ogrodowe, daszki, siatki przeciwsłoneczne lub przenośne zacieniacze. Upewnij się, że rośliny mają wystarczający dostęp do światła, ale są chronione przed zbyt intensywnym słońcem.

Regularne przycinanie: Przycinaj rośliny, zwłaszcza te o dużym ulistnieniu, aby ograniczyć transpirację i stres termiczny. Usuń uschnięte lub uszkodzone części roślin, aby zachować ich zdrowie i estetykę.

Ochrona przed szkodnikami: W upalne dni szkodniki mogą być bardziej aktywne. Regularnie sprawdzaj rośliny pod kątem obecności szkodników i podejmuj odpowiednie działania, takie jak stosowanie naturalnych środków owadobójczych lub pułapek.

Reklama

Ograniczenie chodzenia po trawniku: Unikaj nadmiernego chodzenia po trawniku w czasie upałów, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia korzeni i zwiększonego odparowywania wilgoci. Jeśli to konieczne, użyj ścieżek lub kroków, aby skierować ruch w odpowiednie miejsca.

Monitorowanie roślin: Regularnie obserwuj rośliny pod kątem objawów wysuszenia, żółknięcia czy osłabienia. Jeśli zauważysz problemy, podejmij odpowiednie działania, takie jak zwiększenie nawadniania, zastosowanie nawozów lub ochrona przed szkodnikami.

Ograniczenie nawożenia azotem: W okresach wysokich temperatur, ogranicz stosowanie nawozów azotowych, które mogą stymulować szybki wzrost roślin, zwiększając wrażliwość na stres cieplny.

Pielęgnacja trawnika: Jeśli masz trawnik, podlewanie go wcześnie rano lub późnym popołudniem, a nie w ciągu dnia, pozwoli na lepsze wykorzystanie wody i uniknie poparzenia trawy. Przytnij trawnik nieco dłużej, aby zapewnić mu większą ochronę przed słońcem.

Pamiętaj, że każdy ogród jest inny, więc dostosuj opiekę do specyficznych potrzeb swoich roślin. Regularna obserwacja i odpowiednie działania pomogą zachować zdrowy i piękny ogród nawet w gorące dni.