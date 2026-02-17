Jak wyglądają pluskwy?

Owady te mają kilka milimetrów długości, są spłaszczone i mają brunatną barwę. Najczęściej uruchamiają się w nocy, wtedy mogą nas kąsać i zostawiać małe ślady skórze.

Ale czy jest coś co je przyciąga do naszych sypialni? Niestety tak. Może to być szokiem dla wielu fanów roślin, ale owady te mogą w nich przetrwać.

Plaga pluskiew w bloku

Jak się okazuje, pluskwy mogą zadomowić się w zaniedbanych, jak i czystych mieszkaniach. Jest mitem powielany przez wielu fakt, że lubią tylko zaniedbane i brudne wnętrza. Niestety winowajcami, którzy wpuszczają je do domów możemy być my sami. Przynosimy je z hoteli, pensjonatów, nawet podróżując pociągiem czy innym transportem publicznym.

Do redakcji Stalowka.NET wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca Stalowej Woli, że w bloku na ulicy Siedlanowskiego 2 występują pluskwy. Od dłuższego czasu zmagamy się z plagą pluskiew. Problem był wielokrotnie zgłaszany do administracji, jednak do tej pory nie podjęto żadnych skutecznych działań. Otrzymujemy jedynie obietnice lub całkowity brak reakcji. Nie da się tak żyć. Pluskwy są w mieszkaniach, w łóżkach, gryzą dorosłych i dzieci. Część lokatorów była zmuszona wyrzucić łóżka i materace, na co zwyczajnie nas nie stać. Koszty dezynsekcji przerzucane są na mieszkańców, mimo że problem dotyczy całego budynku i wymaga kompleksowego działania - uważa jeden z lokatorów.

Jakie rośliny przyciągają pluskwy?

Niestety istnieją gatunki roślin, które pluskwy uwielbiają. Jak czytamy w serwisie należą do nich:

mniszek lekarski,

rumianek,

słonecznik.

Dodatkowo pluskwy mogą się zadomowić w roślinach doniczkowych:

storczyki,

paprocie,

bluszcze,

draceny,

fikusy.

Jest wskazane, by regularnie czyścić i kontrolować te rośliny.

Jak zapobiegać plagom pluskiew?

Na szczęście są sposoby by zapobiegać pluskwom.

Trzeba regularnie przeglądać trudno dostępne miejsca, w których najczęściej się zasiedlają:

materace łóżek,

listwy przypodłogowe

doniczki roślin.

Dodatkową aktywnością, która może zmniejszyć ryzyko rozsiania się po domu pluskiew są moskitiery.

Źródło: Top.pl