Ardizja zamiast gwiazdy betlejemskiej

Ardizja, nazywana też „koralowym drzewkiem”, pochodzi z tropikalnych rejonów Azji – Japonii, Chin i Malezji. W naturalnych warunkach dorasta tam do kilku metrów, ale w doniczce osiąga zwykle 40–100 cm wysokości. Jej największą ozdobą są błyszczące, lancetowate liście oraz jaskrawoczerwone owoce, które utrzymują się na pędach nawet przez całą zimę.

Reklama

To właśnie dzięki nim ardizja coraz częściej pojawia się w domach w czasie świąt, zastępując poinsecję. Jej urok jest subtelniejszy, ale bardziej trwały. Co więcej, jest rośliną wieloletnią, więc może cieszyć oko przez wiele sezonów, a nie tylko w grudniu.

Jakie wymagania ma ardizja?

Choć ardizja wygląda egzotycznie, wcale nie jest trudna w uprawie. Wystarczy zapewnić jej warunki zbliżone do tych, jakie panują w jej naturalnym środowisku: ciepłe, wilgotne powietrze i rozproszone światło.

Oto, czego potrzebuje, by rosnąć zdrowo:

Stanowisko : jasne, ale osłonięte przed bezpośrednim słońcem. Najlepiej sprawdzi się parapet wschodni lub zachodni. W zbyt ciemnym miejscu roślina nie kwitnie i nie owocuje.

: jasne, ale osłonięte przed bezpośrednim słońcem. Najlepiej sprawdzi się parapet wschodni lub zachodni. W zbyt ciemnym miejscu roślina nie kwitnie i nie owocuje. Temperatura : latem 20–25°C, zimą nie mniej niż 15°C. Przeciągi i nagłe spadki temperatury mogą powodować opadanie liści.

: latem 20–25°C, zimą nie mniej niż 15°C. Przeciągi i nagłe spadki temperatury mogą powodować opadanie liści. Podłoże : lekkie, przepuszczalne i lekko kwaśne. Idealna mieszanka to ziemia uniwersalna z dodatkiem torfu i piasku.

: lekkie, przepuszczalne i lekko kwaśne. Idealna mieszanka to ziemia uniwersalna z dodatkiem torfu i piasku. Wilgotność : ardizja lubi wilgotne powietrze. W sezonie grzewczym warto ją zraszać lub ustawić doniczkę na podstawce z wilgotnym keramzytem.

: ardizja lubi wilgotne powietrze. W sezonie grzewczym warto ją zraszać lub ustawić doniczkę na podstawce z wilgotnym keramzytem. Podlewanie: regularne, ale umiarkowane. Ziemia powinna być stale lekko wilgotna – ani przesuszona, ani przelana.

Reklama

Właściwe warunki pozwalają roślinie wytworzyć wiosną drobne, białe kwiaty, które po zapyleniu zamieniają się w charakterystyczne czerwone owoce – prawdziwą ozdobę ardizji.

Jak pielęgnować ardizję, by zachwycała czerwonymi „koralikami”?

Pielęgnacja ardizji nie jest skomplikowana, ale wymaga regularności. Największym sekretem pięknego owocowania jest zapewnienie roślinie odpowiedniej ilości światła i wilgoci.

Podlewanie : latem podlewaj 2–3 razy w tygodniu, zimą – raz w tygodniu lub rzadziej, w zależności od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Woda powinna być odstana i miękka.

: latem podlewaj 2–3 razy w tygodniu, zimą – raz w tygodniu lub rzadziej, w zależności od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Woda powinna być odstana i miękka. Nawożenie : od marca do września co 2–3 tygodnie podawaj nawóz do roślin kwitnących. Jesienią i zimą zaprzestań dokarmiania, by roślina odpoczęła.

: od marca do września co 2–3 tygodnie podawaj nawóz do roślin kwitnących. Jesienią i zimą zaprzestań dokarmiania, by roślina odpoczęła. Przycinanie : po owocowaniu warto skrócić zbyt długie pędy, co pobudzi ardizję do rozkrzewiania się.

: po owocowaniu warto skrócić zbyt długie pędy, co pobudzi ardizję do rozkrzewiania się. Przesadzanie: młode rośliny przesadzaj co roku wiosną, starsze co 2–3 lata.

Warto również pamiętać, że ardizja nie lubi zmiany miejsca. Gdy już znajdzie odpowiednie stanowisko, najlepiej jej nie przestawiać, w przeciwnym razie może zareagować zrzuceniem owoców.

Dlaczego ardizja zrzuca liście i korale?

Zdarza się, że ardizja zaczyna tracić liście lub owoce, co jest oznaką, że roślina nie ma zapewnionych odpowiednich warunków. Utrata „koralików” może być reakcją obronną na stres lub nagłą zmianę środowiska. Najczęstsze przyczyny to:

Zbyt niska temperatura – gdy otoczenie jest chłodniejsze niż 15°C, roślina reaguje zrzucaniem liści i owoców.

– gdy otoczenie jest chłodniejsze niż 15°C, roślina reaguje zrzucaniem liści i owoców. Suche powietrze – w sezonie grzewczym powietrze w mieszkaniach jest zbyt suche, co prowadzi do więdnięcia liści i opadania owoców.

– w sezonie grzewczym powietrze w mieszkaniach jest zbyt suche, co prowadzi do więdnięcia liści i opadania owoców. Nieprawidłowe podlewanie – zarówno przelanie, jak i przesuszenie podłoża powoduje obumieranie korzeni, a w konsekwencji utratę liści i korali.

– zarówno przelanie, jak i przesuszenie podłoża powoduje obumieranie korzeni, a w konsekwencji utratę liści i korali. Niedostatek światła – ardizja potrzebuje jasnego, rozproszonego światła. W cieniu owoce tracą intensywny kolor i mogą opadać.

– ardizja potrzebuje jasnego, rozproszonego światła. W cieniu owoce tracą intensywny kolor i mogą opadać. Zmiana miejsca – roślina źle znosi przenoszenie, szczególnie w okresie owocowania. Nawet drobna zmiana warunków może wywołać stres i zrzucanie owoców.

– roślina źle znosi przenoszenie, szczególnie w okresie owocowania. Nawet drobna zmiana warunków może wywołać stres i zrzucanie owoców. Szkodniki – mszyce lub przędziorki osłabiają roślinę, powodując żółknięcie i opadanie liści.

Warto pamiętać, że po zakupie ardizja może przez pewien czas gubić owoce i liście – to naturalna reakcja na zmianę otoczenia. Po kilku tygodniach, gdy przyzwyczai się do nowych warunków, zwykle odzyskuje siłę i ponownie zaczyna wypuszczać zdrowe, błyszczące liście.

Jak rozmnożyć ardizję?

Ardizję można rozmnożyć na dwa sposoby – z nasion lub z sadzonek.

1. Rozmnażanie z nasion

Nasiona należy wydobyć z dojrzałych, czerwonych owoców i oczyścić z miąższu.

Wysiewa się je do wilgotnego podłoża z torfu i piasku.

Doniczkę przykrywa się folią, by utrzymać wilgotność, i ustawia w ciepłym miejscu (ok. 25°C).

Kiełkowanie trwa od 6 do 8 tygodni.

2. Rozmnażanie z sadzonek

Wiosną lub latem pobiera się 10–12 cm fragmenty pędów.

Dolne liście usuwa się, a końcówki można zanurzyć w ukorzeniaczu.

Sadzonki umieszcza się w wilgotnym torfie z piaskiem i przykrywa folią.

Po 3–4 tygodniach pojawiają się korzenie i młode rośliny można przesadzić do osobnych doniczek.

Młode sadzonki wymagają stałej wilgotności i ciepła, dlatego najlepiej ukorzeniają się w mini-szklarni lub pod przykryciem.

Czy ardizja jest trująca?

Ardizja jest rośliną trującą. Jej owoce, choć niezwykle dekoracyjne, nie nadają się do spożycia – zawierają substancje, które mogą powodować problemy żołądkowe, wymioty i biegunkę. Dlatego nie powinna być ustawiana w zasięgu dzieci ani zwierząt domowych. Dla dorosłych kontakt z rośliną nie stanowi zagrożenia – można ją spokojnie pielęgnować, pamiętając jednak, by po przycinaniu czy przesadzaniu umyć ręce.