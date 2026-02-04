Walentynki to wyjątkowe święto pełne miłości. 14 lutego zakochani celebrują ten czas obdarowując się prezentami, spędzaniem czasu w restauracjach bądź oglądaniem romantycznego seansu w kinie.

Jednak ta data wiąże się też z przesądami.

Przesądy na 14 lutego - tego nie rób

Może to być zaskoczeniem, ale z tym świętem związana jest cała lista zakazów. Szczególnie uważni powinni być zakochani, bo nie przestrzeganie niektórych zasad może przynieść im pecha.

Jednym z ważniejszych zakazów jest dotyczący prac domowych. Według dawnych wierzeń 14 lutego nie wolno prać, szyć i robić na drutach. Jak sie okazuje, pranie ubrań może doprowadzić do wymycia miłości, a szycie może doprowadzić do kłótni.

Jeśli piszesz list miłosny dla swojej drógiej połówki koniecznie użyj niebieskiego długopisu. Kolor ten nawiązuje do łagodności i spokoju. Czarna barwa długopisu może oznaczać koniec miłości.

Wróżby walentynkowe dla singli

Single w tym dniu też mogą liczyć na łut szczęścia. Istnieje dość ekstremalna tradycja. Według niej pierwszy napotkany w dzień zakochanych mężczyzna jest pisany kobiecie, która go zobaczy. W kolejnej zapomnianej tradycji można z obserwacji ptaków dowiedzieć się, jakiego mężczyznę poślubi dana kobieta. Wróbel ma oznaczać, że będzie szczęśliwa, choć nie bogata. Szczygieł zwiastuje zaś milionera.

Natomiast nie należy wypatrywać wiewiórek. Według dawnych przesądów, spotkanie tego zwierzątka może oznaczać, że ukochany okaże się sknerą.

