Czym jest czarna soja i dlaczego warto ją znać?

Czarna soja to ciemna odmiana tradycyjnej soi - mniejsze, ciemne ziarenka o lekko orzechowym posmaku, które po ugotowaniu pozostają zwarte i nie rozpadają się. Dzięki temu świetnie sprawdza się w potrawach jednogarnkowych, sałatkach czy farszach, a jednocześnie jest wartościowym źródłem białka roślinnego, błonnika oraz witamin z grupy B.

Najważniejsze korzyści zdrowotne

Bogactwo białka roślinnego - czarna soja to wygodna alternatywa dla mięsa w daniach wegetariańskich i wegańskich. W 100 g ugotowanych ziaren znajduje się istotna ilość białka, co czyni ją sycącym i odżywczym dodatkiem do posiłków.

- czarna soja to wygodna alternatywa dla mięsa w daniach wegetariańskich i wegańskich. W 100 g ugotowanych ziaren znajduje się istotna ilość białka, co czyni ją sycącym i odżywczym dodatkiem do posiłków. Błonnik i witaminy - ziarenka dostarczają błonnika, pomagają utrzymać uczucie sytości i wspierają trawienie; zawierają też składniki z grupy B.

- ziarenka dostarczają błonnika, pomagają utrzymać uczucie sytości i wspierają trawienie; zawierają też składniki z grupy B. Uniwersalność kulinarna - dobrze chłoną przyprawy i sosy, więc łatwo dopasować je do polskich smaków (np. jako farsz do pierogów czy dodatek do zapiekanek).

Jak przygotować czarną soję?

Namaczanie - suche ziarna warto namoczyć przez noc (6-12 godzin). Skróci to czas gotowania i poprawi przyswajalność składników. Gotowanie - po odsączeniu gotuj w świeżej wodzie do miękkości; czas zależy od wieku ziaren i może wynosić od 40 minut do 1,5 godziny. Możesz użyć szybkowaru - skróci to czas znacząco. Przyprawianie - czosnek, imbir, sos sojowy, chili i mleko kokosowe to naturalni „towarzysze” czarnej soi w daniach inspirowanych kuchnią azjatycką; świetnie też skomponuje się z typowo polskimi dodatkami - smażoną cebulą, koperkiem czy pieczonymi warzywami.

Pomysły na szybkie dania - 3 proste przepisy

Sałatka z czarnej soi i warzyw Ugotowaną soję wymieszaj z oliwą, czosnkiem, natką pietruszki, sokiem z cytryny, pokrojonymi pomidorkami i ogórkiem - gotowy, lekki lunch. Farsz „mięsny” do pierogów lub gołąbków Ugotowaną i lekko zmiksowaną czarną soję podsmaż z cebulą, czosnkiem i ulubionymi przyprawami - użyj jako zamiennik mięsa mielonego. Rozgrzewające curry z czarną soją Podsmaż cebulę, czosnek, dodaj pastę curry, mleko kokosowe i ugotowaną soję - podawaj z ryżem lub kaszą.

Gdzie kupić w Polsce i ile to kosztuje?

Czarna soja pojawia się w specjalistycznych sklepach z żywnością azjatycką, sklepach internetowych z produktami ekologicznymi oraz podczas tematycznych promocji w większych marketach. W praktyce najłatwiej znaleźć ją online lub w delikatesach z „kuchniami świata” - cena za opakowanie (np. 500 g) zazwyczaj mieści się w rozsądnym przedziale, co sprawia, że zakup staje się opłacalny przy częstszym wykorzystaniu.

Przechowywanie i porcja

Suche ziarna trzymaj w szczelnym pojemniku, w chłodnym i suchym miejscu - zachowują świeżość przez długi czas.

Ugotowaną soję możesz przechowywać w lodówce do 3-4 dni lub zamrozić porcjami, by mieć szybki dodatek do dań.

FAQ Czarna soja