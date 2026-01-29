Wierzenia i tradycje, to nie tylko element kultury, ale też sposób na aktywne szukanie szczęścia. Choć trudno o naukowy dowód na ich skuteczność, 1 luty stwarza idealną okazję, by przetestować ich działanie na własnej skórze. Wykorzystaj szczególną symbolikę tej daty i przekonaj los, by tym razem stanął po Twojej stronie.

Luty - jest to miesiąc, który się wyróżnia się w roku, z uwagi na swoją długość i dodawanie do niego co 4 lata jeszcze jednego dnia.

Jest jeden ważny krok, aby zapewnić sobie dobrobyt i szczęście na początek miesiąca, którego lepiej nie pomijać.

Przesądy na 1 lutego

1 lutego nie jest taki zwyczajny bo zaczyna się miesiąc krótszy od innych.

Reklama

Dawne wierzenia wskazywały, by obserwować pogodę, bo zwiastowała ona nadejście wiosny. Kiedyś wierzono, że pogoda 1 lutego wskazywała jaka aura będzie wiosną. Podobno też po obserwacji nieba, jeśli było dużo gwiazd tego dnia oznaczało to, że zima będzie jeszcze długa.

Zrób to 1 lutego, by zapewnić sobie szczęście

Dawna tradycja zachęcała, by właśnie 1 lutego warto było rozpalić ogień. Rozpalić go należało w bezpiecznym miejscu, w którym nic mu nie będzie przeszkadzać.

Wiele ludzi nie ma kominka w domu, ogródka, gdzie mógłby rozpalić ognisko. W takiej sytuacji można zapalić świecie.

To ma przyciągnąć do domu szczęście, dobrobyt, powodzenie, zdrowie i radość.

Źródło: Top.pl