Lagerstroemia indyjska - egzotyczne drzewko o spektakularnych kwiatach

Lagerstroemia indyjska nazwana także bzem południa, pochodzi z Azji. W naturalnych warunkach rośnie w Chinach, Wietnamie czy na Tajwanie. W cieplejszym klimacie potrafi osiągać nawet kilka metrów wysokości, jednak w polskich ogrodach najczęściej dorasta do około 2-3 m, tworząc efektowny krzew o lub niewielkie drzewko.

To, co najbardziej przyciąga uwagę, to oczywiście kwiaty. Są lekko pofałdowane, delikatne i zebrane w długie, gęste wiechy. W zależności od odmiany mogą mieć różne kolory - od białego i jasno różowego, aż po intensywny, purpurowy czy czerwony.

Kwitnie nawet przez 120 dni

Jedną z największych zalet lagerstroemii jest wyjątkowo długie kwitnienie. W sprzyjających warunkach może ono trwać nawet do 4 miesięcy, czyli około 120 dni.

W polskich warunkach pierwsze kwiaty pojawiają się zwykle w lipcu, a kwitnie nie może utrzymać się aż do października. Dzięki temu krzew zdobi ogród wtedy, gdy wiele innych roślin już dawno przekwitło. To właśnie dlatego lagerstroemia często nazywana jest jedną z najdłużej kwitnących roślin ozdobnych.

Jak szybko rośnie lagerstroemia?

Lagerstroemia rośnie stosunkowo szybko, szczególnie w ciepłych, słonecznych miejscach. Z czasem tworzy rozłożystą koronę o lekko parasolowatym kształcie. W Polsce najczęściej spotyka się ją w formie niewielkiego drzewka, rozłożystego krzewu, albo odmian karłowych do dużych donic.

Karłowe odmiany zwykle nie przekraczają 1,5-2 m wysokości, dlatego świetnie sprawdzają się również na tarasach i dużych balkonach.

Jakie stanowisko lubi lagerstroemia?

Jak już wspomnieliśmy, lagerstroemia to roślina, która kocha słońce i ciepło. Aby dobrze rosła i obficie kwitła potrzebuje odpowiedniego miejsca w ogrodzie. Najlepiej sprawdzi się stanowisko bardzo słoneczne, ciepłe i osłonięte od wiatru, najlepiej przy ścianie domu lub przy ogrodzeniu. Dzięki temu roślina będzie miała stabilne warunki do wzrostu i lepiej zniesie chłodniejsze okresy.

Jaka glebę lubi lagerstroemia?

Lagerstroemia najlepiej rośnie w glebie żyznej, przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotnej. Podłoże powinno mieć odczyn lekko kwaśny lub obojętny. Na cięższych glebach warto wykonać drenaż, żeby zabezpieczyć korzenie przed nadmiarem wody.

Najlepiej sadzić lagerstroemię wiosną, aby roślina miała cały sezon na ukorzenienie się i przygotowanie do zimy.

Podlewanie i nawożenie lagerstroemii

Młode sadzonki rośliny wymagają regularnego podlewania, szczególnie w czasie suszy. Starsze rośliny są już bardziej odporne na brak wody.

Jeśli chodzi o nawożenie, najlepiej stosować prostą zasadę ogrodników:

wiosną nawozy azotowe , które pobudzają wzrost,

, które pobudzają wzrost, l atem nawozy potasowo-fosforowe wspierające kwitnienie,

wspierające kwitnienie, dobrze sprawdzają się także nawozy organiczne, np. kompost.

Czy lagerstroemię trzeba przycinać?

Cięcie lagerstroemii jest jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Roślina kwitnie na pędach tegorocznych, dlatego przycinanie pobudza ją do intensywnego wzrostu i obfitego kwitnienia. Cięcie najlepiej wykonać wiosną, zanim roślina zacznie intensywnie roślin rosnąć. Usuwa się wtedy stare pędy, uszkodzone gałęzie, nadmiernie zagęszczone fragmenty korony. Dzięki temu krzew zachowuje ładny pokrój i kwitnie jeszcze obficiej.

Czy lagerstroemia jest odporna na mróz?

Lagerstroemiama umiarkowaną odporność na mróz. Większość odmian wytrzymuje spadki temperatury od ok. -15°C do -18°C. Młode rośliny są znacznie bardziej wrażliwe i wymagają zabezpieczenia na zimę. Przy bardzo silnych mrozach, np. -20°C i mniej roślina może przemarzać, dlatego w Polsce często zaleca się ściółkowanie korzeni grubą warstwą kory lub liści, okrywanie pędów agrowłókniną, sadzenie w bardzo osłoniętych miejscach ogrodu.

W chłodniejszych regionach (Suwalszczyzna, Podlasie, tereny górskie) wiele osób uprawia ją w dużych donicach, które na zimę przenosi się do chłodnego pomieszczenia. Lagerstoemia najładniej rośnie w cieplejszych częściach Polski, gdzie zimy są łagodniejsze, np. na Dolnym Śląsku czy w Wielkopolsce.