Wierzenia i tradycje, to nie tylko element kultury, ale też sposób na aktywne szukanie szczęścia. Choć trudno o naukowy dowód na ich skuteczność, 13 stycznia stwarza idealną okazję, by przetestować ich działanie na własnej skórze. Wykorzystaj szczególną symbolikę tej daty i przekonaj los, by tym razem stanął po Twojej stronie.

Zapomniany sposób na pomyślność. Co warto zrobić 13 stycznia?

Data 13 stycznia może nieść ze sobą szansę szczęście. Chociaż wielu traktuje ten dzień jako pechowy, to warto otworzyć się na świat, by w domu zagościła pomyślność i dostatek, a w kolejnych miesiącach pech nas omijał.

Wielu wierzy, ze w tym dniu należy otwierać drzwi każdemu, kto zapuka lub zadzwoni dzwonkiem. Otwieranie drzwi jako symbol gościnności ma przyciągać dobro i pomyślność dla wszystkich domowników. Tym samym gospodarze swoją otwartością pokazują, że są gotowi przyjąć to, co ma przynieść nowy rok - wskazuje serwis Top.pl

Jeśli nie wpuścimy gości do domu w tym dniu to odrzucamy szczęście i tym samym rezygnujemy z pomyślności. "Brak życzliwości i gościnności to napytanie sobie biedy i ściągnięcie pecha na kolejne miesiące" - czytamy,

Dodatkowe sposoby na pomyślność

W dawnych czasach wierzono, że im więcej osób przekroczy 13 stycznia próg danego domu, tym lepiej będzie się żyło w nadchodzący rok. Zapraszano wtedy sąsiadów i bliskich. Pierwszy gość w domu był wyjątkowy, bo to właśnie on miał wpływ na to jaka energia zagości w domu.

Nie ma znaczenia jaki gość wejdzie do domu, czy sąsiad czy bliski - na otwartość na ludzi miała przyciągnąć szczęście i ochronę przed pechem Trzeba więc w tym dniu zapraszać ludzi do siebie i nie wolno odmawiać wizyty nikomu bądź też ignorować pukania do drzwi.

Dodatkowym atutem przyjęcia gości jest uśmiech. Jeśli życzliwe ich przywitamy z uśmiechem i zaprosimy ich do środka to pomoże na otrzymać w tym roku pomyślność w zdrowiu i finansach.

