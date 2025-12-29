Na co jest dobry olej sezamowy?

Olej sezamowy jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy i antyoksydanty. Zawiera witaminę E, fitosterole, lignany oraz minerały, takie jak wapń, magnez, miedź i cynk. Dzięki temu ma wszechstronny wpływ na zdrowie.

Reklama

Przede wszystkim olej sezamowy wspomaga układ sercowo-naczyniowy. Regularne spożywanie pomaga obniżyć poziom „złego” cholesterolu LDL i triglicerydów, a jednocześnie podnosi poziom „dobrego” cholesterolu HDL. Dzięki temu zmniejsza ryzyko miażdżycy, nadciśnienia i chorób serca.

Poza tym olej sezamowy jest doskonałym wsparciem dla układu kostnego. Olej sezamowy zawiera wapń i miedź, które wzmacniają kości i stawy, co jest szczególnie ważne dla osób starszych lub tych, które zmagają się z osteoporozą.

Olej sezamowy działa też przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. Lignany, które zawiera, neutralizują wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia się komórek i zmniejszając ryzyko przewlekłych chorób, w tym cukrzycy typu 2 czy nowotworów. Regularne stosowanie oleju może także poprawić kondycję skóry i włosów, zwiększając ich elastyczność i naturalny blask.

Dodatkowo olej sezamowy wspiera układ odpornościowy. Badania wskazują, że lignany zawarte w sezamie mogą modulować odpowiedź immunologiczną, co pomaga organizmowi w obronie przed infekcjami.

Reklama

Ile oleju sezamowego należy pić dziennie?

Choć olej sezamowy jest zdrowy, jego nadmiar może prowadzić do niepożądanych skutków, dlatego warto stosować go z umiarem. Zaleca się przyjmowanie jednej do dwóch łyżeczek dziennie. Taka ilość pozwala na korzystanie z jego właściwości zdrowotnych bez nadmiernego obciążania wątroby i układu pokarmowego.

Olej można spożywać bezpośrednio, np. rano na czczo lub dodawać do sałatek, koktajli, jogurtu czy smoothie. Ważne, by wybierać zimnotłoczony, nierafinowany olej sezamowy, który zachowuje wszystkie cenne składniki. Rafinowane oleje, choć mają łagodniejszy smak, tracą część antyoksydantów i minerałów w procesie obróbki.

Kiedy pić olej sezamowy – rano czy wieczorem?

Najlepszą porą na przyjmowanie oleju sezamowego jest rano na czczo, co wspiera metabolizm i pozwala organizmowi w pełni wykorzystać jego właściwości detoksykacyjne. W tradycyjnej medycynie ajurwedyjskiej popularna jest praktyka tzw. oil pulling, czyli płukania jamy ustnej olejem przez kilka minut rano. Taki zabieg ma działać oczyszczająco, wzmacniać dziąsła, poprawiać kondycję zębów i odświeżać oddech.

Olej można także spożywać wieczorem jako dodatek do lekkiej kolacji lub sałatki, co wspiera regenerację organizmu podczas snu. Ważne jest jednak, aby nie przekraczać dziennej zalecanej dawki, gdyż nadmiar tłuszczów, nawet zdrowych, może prowadzić do przyrostu masy ciała.

Kto nie może pić oleju sezamowego?

Pomimo wielu zalet, istnieją grupy osób, które powinny zachować ostrożność przy spożywaniu oleju sezamowego. Przede wszystkim osoby uczulone na sezam powinny całkowicie unikać jego stosowania, ponieważ może wywołać reakcje alergiczne, od wysypki po wstrząs anafilaktyczny.

Olej sezamowy zawiera spore ilości tłuszczów, dlatego osoby z ostrymi chorobami wątroby lub pęcherzyka żółciowego powinny skonsultować jego przyjmowanie z lekarzem. Nadmiar oleju może powodować dolegliwości trawienne, wzdęcia, biegunki lub niestrawność.

Również osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny zachować ostrożność. Sezam może w pewnym stopniu działać przeciwzakrzepowo, a w połączeniu z lekami, np. warfaryną, zwiększa ryzyko krwawień.

Nie należy też przesadzać z ilością oleju u dzieci i osób starszych z obniżoną tolerancją tłuszczów, aby uniknąć problemów żołądkowych. W przypadku wątpliwości najlepiej skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.