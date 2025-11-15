Dlaczego zielona herbata jest dobra na cholesterol?

Skuteczność zielonej herbaty wynika głównie z obecności katechin, które ograniczają wchłanianie tłuszczów w jelitach. EGCG hamuje ich odkładanie w naczyniach i wspiera proces oczyszczania tętnic, co przekłada się na poprawę parametrów lipidowych krwi. Zielona herbata wspomaga także pracę wątroby – narządu odpowiedzialnego za przetwarzanie tłuszczów – ułatwiając jej detoksykację i zmniejszając stres oksydacyjny. Nie bez znaczenia jest również działanie przeciwzapalne, dzięki któremu spada ryzyko wystąpienia miażdżycy i innych chorób układu krążenia.

Reklama

Jak często pić zieloną herbatę, żeby obniżyć cholesterol?

Aby zauważyć realne korzyści zdrowotne, zieloną herbatę warto pić regularnie. Najlepsze efekty daje spożywanie dwóch–trzech filiżanek dziennie, zwłaszcza po posiłkach, kiedy jej działanie na metabolizm tłuszczów jest najbardziej odczuwalne. Regularność jest tu kluczowa. Pierwsze zauważalne zmiany poziomu cholesterolu pojawiają się po sześciu do dwunastu tygodniach codziennego picia. Nie zaleca się przekraczać pięciu filiżanek dziennie ze względu na zawartość kofeiny i tanin, które przy nadmiernym spożyciu mogą obciążyć układ pokarmowy.

Reklama

Jak parzyć zieloną herbatę?

Aby zachować pełnię jej właściwości, należy unikać zalewania liści wrzątkiem. Najlepiej wykorzystać wodę o temperaturze 70–80°C i parzyć herbatę przez dwie–trzy minuty, co pozwala zachować delikatny smak i maksymalne stężenie katechin. Nadmiernie długie parzenie powoduje wydzielanie gorzkich tanin, które nie zwiększają wartości zdrowotnych naparu. Warto pamiętać, że zieloną herbatę liściastą można parzyć nawet trzy razy – każde z parzeń dostarcza innych, cennych substancji.

Kto powinien unikać zielonej herbaty?

Choć zielona herbata jest jednym z najzdrowszych napojów, nie każdemu służy w jednakowy sposób. Unikać jej powinny osoby z refluksem lub nadkwasotą, ponieważ taniny mogą nasilać dolegliwości żołądkowe. Ostrożność powinny zachować także osoby cierpiące na anemię, ze względu na utrudnione wchłanianie żelaza, oraz kobiety w ciąży, u których nadmierna ilość kofeiny nie jest wskazana. Zielona herbata wchodzi również w interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza przeciwzakrzepowymi, dlatego w takich przypadkach warto skonsultować się z lekarzem przed regularnym jej piciem.

Jaką jeszcze herbatę pić na zbicie cholesterolu?

Wśród innych napojów wspierających redukcję cholesterolu wyróżnia się biała herbata, która zawiera jeszcze więcej przeciwutleniaczy niż zielona i działa bardzo korzystnie na naczynia krwionośne. Popularna czarna herbata również daje dobre rezultaty i może obniżyć poziom LDL nawet o kilka procent, choć działa słabiej. Warta uwagi jest też herbata oolong (pośrednia między zieloną a czarną), która skutecznie wspiera metabolizm i pracę wątroby.