Odkryj domowy sposób na kwitnący skrzydłokwiat. Dowiedz się, dlaczego łyżka cukru w litrze wody to najlepsza naturalna odżywka na słabe liście. Sprawdź, jak często stosować trik z cukrem, a także poznaj rolę wody ryżowej i drożdży w pielęgnacji. Poradnik dla każdego, kto chce ożywić swoją roślinę.
Cukrowa odżywka - (szybki zastrzyk energii)
Główna wskazówka to rozpuszczenie jednej łyżki cukru w litrze przegotowanej i ostudzonej wody.
Cukier dostarcza roślinie szybkiej energii, wzmacnia turgor (jędrność) liści, wspiera wchłanianie minerałów i stymuluje korzenie.
Jak stosować?
Roślinę należy podlewać tą mieszanką przy brzegu doniczki, ale nie częściej niż raz w miesiącu. Szczególnie polecana jest jesienią i zimą, gdy skrzydłokwiat ma mniej światła.
Oprócz cukru, stosowane naprzemiennie cuda potrafią zdziałać:
- Woda po ryżu - jako naturalny "energetyk" dla gleby.
- Drożdże - jako domowy sposób na wzmocnienie korzeni.
Powody braku kwitnienia
Eksperci wskazują, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć, gdy:
- Ziemia jest wyjałowiona i brakuje składników odżywczych.
- Otrzymuje za dużo lub za mało światła.
- Jest narażony na przewiewy lub skoki temperatur.
- Jest podlewany twardą wodą.
- Został przelany lub długotrwale przesuszony.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję