Odkryj domowy sposób na kwitnący skrzydłokwiat. Dowiedz się, dlaczego łyżka cukru w litrze wody to najlepsza naturalna odżywka na słabe liście. Sprawdź, jak często stosować trik z cukrem, a także poznaj rolę wody ryżowej i drożdży w pielęgnacji. Poradnik dla każdego, kto chce ożywić swoją roślinę.

Cukrowa odżywka - (szybki zastrzyk energii)

Główna wskazówka to rozpuszczenie jednej łyżki cukru w litrze przegotowanej i ostudzonej wody.

Cukier dostarcza roślinie szybkiej energii, wzmacnia turgor (jędrność) liści, wspiera wchłanianie minerałów i stymuluje korzenie.

Jak stosować?

Roślinę należy podlewać tą mieszanką przy brzegu doniczki, ale nie częściej niż raz w miesiącu. Szczególnie polecana jest jesienią i zimą, gdy skrzydłokwiat ma mniej światła.

Oprócz cukru, stosowane naprzemiennie cuda potrafią zdziałać:

Woda po ryżu - jako naturalny "energetyk" dla gleby.

- jako naturalny "energetyk" dla gleby. Drożdże - jako domowy sposób na wzmocnienie korzeni.

Powody braku kwitnienia

Eksperci wskazują, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć, gdy: