Co to jest woda brzozowa?

Nasze mamy i babcie, które swoją młodość przeżywały w czasach PRL-u, miały twardy orzech do zgryzienia w kwestii dbania o urodę. Sklepy świeciły pustkami, co za tym idzie, kosmetyki do pielęgnacji i makijażu były na wagę złota. Kobiety szukały prostych i łatwo dostępnych sposób, by dobrze wyglądać. Często sięgały po specyfiki naturalne lub takie, które można było kupić w każdej aptece, a nawet… kiosku. Jednym z nich była kultowa woda brzozowa, która obecnie przeżywa swój renesans. W czasach PRL-u stosowano ją m.in. jako wcierkę lub płukankę do włosów, tonik do twarzy, a nawet… perfumy męskie.

Woda brzozowa to uniwersalny produkt, który powstaje z połączenia soku z brzozy z alkoholem etylowym. Cenne właściwości brzozy dla zdrowia i urody znane były już w starożytności. Obecnie z uwagi na duże zainteresowanie kosmetykami naturalnymi, woda brzozowa wraca do łask. Specyfik, powstający na bazie soku z brzozy, zawiera zestaw cennych dla urody minerałów, takich jak m.in. cynk i miedź, które korzystnie działają na kondycję skóry i włosów.

Zastosowanie wody brzozowej na włosy

Woda brzozowa ma działanie antybakteryjne, antyseptyczne i tonizujące. Z tego względu doskonale sprawdza się w pielęgnacji włosów ze skłonnością do łupieżu, nadmiernego przetłuszczania i wypadania. Specyfik oczyści skórę głowy z nadmiaru sebum i złuszczonego naskórka. Po jego zastosowaniu włosy są oczyszczone, puszyste, miękkie i błyszczące. Przy regularnym stosowaniu stają się również mocniejsze i mniej wypadają.

Na początku zaleca się stosowanie wody brzozowej na włosy nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Z uwagi na zawartość alkoholu woda brzozowa może powodować świąd i podrażnienia skóry wrażliwej. Po zauważeniu takich objawów należy ograniczyć lub zrezygnować z jej stosowania.

Jak stosować wodę brzozową na skórę?

Woda brzozowa sprawdzi się również w pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej - szczególnie do punktowego przemywania niedoskonałości skórnych. Preparat działanie antybakteryjne, odblokowujące pory oraz odświeżające. Jednak decydując się na stosowanie wody brzozowej na skórę, warto samodzielnie przygotować roztwór o niskiej zawartości alkoholu. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku cery wrażliwej. Warto pamiętać, że alkohol może wysuszać, co z kolei może poskutkować zaostrzeniem problemów.