Znów modne kryształy z PRL-u

Kryształy z PRL-u ponownie cieszą się ogromną popularnością wśród miłośników designu oraz kolekcjonerów. Kryształowe wyroby z lat 60., 70. i 80. kiedyś gościły w każdym polskim domu, zajmując ważne miejsce na meblościance. Później na wiele lat odeszły w zapomnienie, by znów wrócić do łask. Dziś to jeden z najbardziej poszukiwanych dodatków do domu. Powód? Wazony, misi i patery z kryształu z czasów PRL-u cechowała wysoka jakość oraz staranność wykonania, której dziś próżno szukać wśród zalewu wyrobów z Chin.

Najbardziej cenione były wówczas - i są do dziś - wyroby ze szkła pochodzące m.in. z Huty Szkła Kryształowego "Julia" w Piechowicach, Huty Szkła Gospodarczego "Ząbkowice" oraz Huty Szkła "Irena" w Inowrocławiu.

Kryształy z PRL-u. Jakie mają ceny?

Ceny kryształów z PRL-u są bardzo różnorodne. Zależą od wielu czynników m.in. rzadkość występowania, stan zachowania, producent, zdobienia etc. Ceny wahają się od 150 do nawet 1000 zł za komplet kieliszków do wódki. Od 100 do 1500 zł za karafkę. Misy i patery można sprzedać w cenie od 200 do 800 zł. Podobnie kształtują się ceny wazonów. Te najrzadsze i najbardziej bogato zdobione wazony uzyskują ceny sięgające 2000 zł. Po zebraniu zasobów, które zalegają w domu od lat i wystawieniu ich na sprzedaż, może okazać się, że uda się uzbierać sporą kwotę. Kryształy z PRL-u najlepiej wystawiać na aukcjach internetowych. Można również pokusić się o wyprawę na trag staroci, gdzie często bywają kolekcjonerzy szkła z czasów komuny.