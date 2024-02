Domowe maski na włosy można przygotować w kilka minut. Te proste w wykonaniu kosmetyki z pewnością szybko przyniosą widoczne efekty. Maskę do włosów można przygotować tak, aby jak najlepiej nadawała się do rodzaju czy porowatości kosmyków. Dowiedzcie się, jakie produkty najlepiej sprawdzą się do przygotowania takich kosmetyków.

Przygotowanie domowej maseczki na zniszczone włosy - krok po kroku

Zniszczone włosy wymagają olejowania - wiadomo to nie od dziś. Do wykonania domowej maski do włosów zniszczonych powinno się więc dodać olej kokosowy. Ten spożywczy składnik będzie przenikał w łuskę pasm i odbudowywał ich strukturę. Może być stosowany sam, jedynie do olejowania włosów lub jako składnik domowej maski. Warto wtedy dodać do niego odrobinę miodu

Składniki:

2 łyżki oleju kokosowego

1 łyżka miodu

Przygotowanie:

Olej i miód mieszamy w misce do momentu rozpuszczenia się tych dwóch składników. Gotową mieszankę nakładamy na włosy i pozostawiamy na około 30 minut. Po tym czasie spłukujemy pasma ciepłą wodą oraz myjemy włosy szamponem.

Maseczka na suche włosy - podpowiadamy, jak zrobić

Humektanty to składniki, które wiążą oraz przyciągają wodę. Składnikiem tego typu jest aloes, który szybko nawilża włosy, a przy tym ich nie obciąża. Warto dodać do niego odrobinę oleju i mamy maskę, która pięknie odżywi suche kosmyki.

Składniki:

1 łyżka żelu aloesowego

1 łyżka oleju

Przygotowanie:

Na suche włosy najpierw nakładamy żel aloesowy, a następnie olej. Składniki trzymamy na pasmach przez około 40 minut, a następnie myjemy szamponem jak zwykle.

Domowa maska na lśniące włosy - poznaj sprawdzony przepis

Jogurtowa maska na włosy jest bogata w proteiny, które przywrócą naszej fryzurze upragniony blask. Po zastosowaniu tego domowego kosmetyku kosmyki będzie można znacznie łatwiej rozczesać. Należy jednak pamiętać o tym, aby nie stosować jej zbyt często. Włosy zbyt obciążone mogą stać się "przeproteinowane".

Składniki:

3 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżka miodu

Przygotowanie:

Jogurt oraz miód mieszamy w misce. Następnie aplikujemy na mokre włosy. Mieszankę trzymamy na pasmach około 20 minut. Po tym czasie spłukujemy oraz myjemy włosy szamponem.