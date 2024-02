Retro bob swoją świetność miał w PRL-u. Tę fryzurę wtedy wybierało wiele kobiet. Fankami tego cięcia były nie tylko zwykłe Polki, ale również gwiazdy tamtych czasów.

Retro bob hitem sezonu - to uczesanie będzie bardzo popularne

Retro bob to nic innego niż klasyczny bob z lekko wywiniętymi końcówkami. W zależności od preferencji noszącej mogą być one ułożone na zewnątrz lub do wewnątrz. Warto jednak zadbać o to, by jak najbardziej dostawały. Wtedy włosy będą prezentować się elegancko i modnie.

Wymodelowane w ten sposób kosmyki będą sprawiać wrażenie gęstszych. Dodatkowo ten sposób wywijania podkreśli i zaostrzy nasze rysy twarzy.

Retro bob - komu pasuje to uczesanie?

Retro bob doskonale sprawdzi się zarówno wśród młodszych, jak i starszych pań. Tak obcięte pasma będą prezentować się bardzo stylowo, dlatego jeśli zależy wam na modnej zmianie, koniecznie wypróbujcie to cięcie.

Do retro boba można dodać prostą grzywkę lub lekko wywiniętą na boki. Warto jednak pamiętać by nie była zbyt krótka, w tym sezonie nosimy taką, która opada na brwi oraz lekko na oczy.

Jak stylizować retro boba? - podpowiadamy

Do stylizacji retro boba wystarczy nam pianka do włosów. Niewielką ilość nakładamy na pasma i modelujemy na okrągłej szczotce. Całość dla jeszcze lepszego efektu można spryskać lakierem do włosów.

Włosy można też delikatnie podkręcić. Do tego warto użyć lokówki. Tak przygotowaną fryzurę również można utrwalić lakierem.

Jak pielęgnować włosy po stylizacji? Sprawdzony trik

Włosy, które są stylizowane na co dzień lakierami czy piankami, wymagają od nas specjalnej pielęgnacji. Warto regularnie je olejować odpowiednio dobranym kosmetykiem. Odpowiednio dobrany olejek makadamy na całą długość włosów i zostawiamy na około dwie godziny. Po tym czasie spłukujemy ciepłą wodą oraz myjemy włosy szamponem. Dzięki systematycznemu olejowaniu pasma stają się gładkie i lśniące.