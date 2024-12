Jakie kolory szminek odmładzają?

Kolory szminek, które optycznie odmładzają, to kolory naturalne i jasne. Takie odcienie sprawiają, że twarz wygląda świeżo, usta są podkreślone, a cera zyskuje delikatny blask. Kolory polecane kobietom, które chcą optycznie odjąć sobie lat, to: różowy, malinowy, koralowy, kolor muave (róż z dodatkiem fioletu), beżowy oraz nude.

Polecane są również błyszczyki - neutralne lub z odrobiną jednego z wyżej wymienionych kolorów. Ich blask optycznie powiększa usta, dzięki czemu twarz wygląda młodzieńczo. Jeśli sięgniemy po odpowiedni kolor szminki do naszego typu urody, twarz zyska delikatny blask oraz wypoczęty, świeży wygląd.

Kolorem pomadki, który odmładza jest również czerwień, lecz jej odcień powinien być żywy, intensywny, a przede wszystkim - idealnie dobrany do koloru cery. Kobietom o chłodnym typie urody polecana są odcienie chłodne (dodatkowo optycznie wybielają zęby!). Panie o ciepłym typie urody będą lepiej wyglądać w odcieniach z ciepłą nutą.

Jakie kolory szminek postarzają?

Kolory pomadek, które optycznie dodają lat, to ciemne odcienie: bordo, burgund, odcienie czerwonego wina, śliwki, ciemne fiolety i brązy. Takie kolory nadają makijażowi dramatyzmu, czyniąc go bardziej wyrazistym, ale niestety sprawiają również, że make up wygląda ciężko, a usta - na węższe niż są w rzeczywistości.

Ciemne kolory pomadek nie zawsze dobrze wyglądają w połączeniu z jasną cerą. Mogą sprawić, że twarz będzie wyglądała na jeszcze bledszą, a do tego matową i poszarzałą. Optycznie dodawać lat mogą również pomadki matowe, dlatego należy używać ich bardzo ostrożnie.

Jak dobrać szminkę do typu urody?

Dobór pomadki do typu urody nie jest sprawą łatwą i zwykle znalezienie idealnego odcienia dla siebie wymaga wielu prób. Ogólne zasady mówią o tym, by kobiety o chłodnym typie urody wybierały szminki o chłodnych odcieniach np. z podtonem niebieskim lub fioletowym.

Panie o ciepłym typie urody będą dobrze wyglądały w szminkach z ciepłym podtonem np. pomarańczowym lub brzoskwiniowym. Jeśli masz trudności z wyborem idealnego odcienia szminki dla siebie, skorzystaj z porady specjalistki np. kolorystki lub stylistki.