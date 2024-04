Jak wygląda grzywka w stylu Birkin?

Grzywka Birkin jest rzadsza, ma ostre rogi, które okalają twarz i jest świetna dla kobiet, którym podoba się pomysł pełnej grzywki, ale nie chcą, by całkowicie przylegała do twarzy i miała ciężki kształt. Ten styl jest prosty i bardziej delikatny od "curtain bangs", co dodaje mu dodatkowej kobiecości.

Podczas gdy sama Jane Birkin nosiła pełniejszą grzywkę w latach 60., nowoczesna wersja ma delikatne wykończenie, które podkreśla rysy twarzy. Niezależnie od tego, jak ją będziesz nosić, taki look jest uniwersalny i pasuje do wszystkich kształtów twarzy. Grzywka Birkin jest obcinana dość blisko oczu i brwi, a końcówki są cienkie i delikatne.

Skąd moda na taką fryzurę? Birkin wyznaczała styl i trendy

Jane Birkin była jedną z "it girls", czyli dziewczyn wyznaczających trendy w latach 60. i 70. Piosenkarka, aktorka i modelka, z pochodzenia Angielka, była pionierką dzisiejszych influencerek. Zainspirowała niezliczone trendy, w tym kultowy model torby marki Hermés "Birkin Bag" - nazwany jej imieniem i stylową "francuską", seksowną, nieco "roztrzepaną" grzywkę.

Ostatnio w centrum uwagi świata mody znalazły się fryzury z lat 60. i 70., ponieważ w tym roku także w modzie skłaniamy się ku bardziej swobodnym i łatwym w noszeniu stylizacjom. Dzięki wpływowi Birkin, klasyczny kształt grzywki i jej nietuzinkowy styl docenia każde kolejne pokolenie. Zauważyliśmy je u takich gwiazd jak Lily Collins czy Anne Hathaway.

Dla kogo grzywka w stylu Birkin?

Każdy może nosić grzywkę Birkin, ale najlepiej nadaje się do cienkich, prostych włosów, którym doda objętości i tekstury. Jeśli chodzi o kształt twarzy, to każdy może pasować do tej stylizacji. Dzięki delikatniejszemu wyglądowi grzywka Birkin pozwala osobom o zaokrąglonym kształcie twarzy lub mniejszym czole nosić prostą grzywkę bez zakrywania twarzy.

Z kolei kobiety o kwadratowym kształcie twarzy mogą zakrzywić zewnętrzne krawędzie grzywki w dół, aby uczynić ją bardziej delikatną. W przypadku owalnej twarzy możesz zdecydować się na mniej kosmyków, aby stworzyć grubszą grzywkę, dzięki której mniej widoczne będzie czoło. Wtedy jednak zachowaj charakterystyczną fryzurę Birkin, czyli postrzępienie, na końcach grzywki.