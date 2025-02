Najmodniejsza fryzura 2025 roku to flipped bob, czyli krótkie włosy do ucha z delikatnie wywijającymi się końcówkami. Może mieć wydanie bardziej proste i nowoczesne lub retro z miękkimi falami, inspirowane stylem Jackie Kennedy. Obecnie flipped bob podbija serca gwiazd i influnecerek. Noszą go m.in. Zendaya i Hailey Bieber.