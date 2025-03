Najmodniejszy odcień blondu na wiosnę 2025. Buttercream blonde

Buttercream blonde, inaczej maślany blond, to jasny odcień blondu inspirowany kolorem masła. To nowoczesna koloryzacja typu balejaż, która łączy świetliste refleksy w odcieniach kremowych i waniliowych, tworząc naturalny efekt włosów muśniętych słońcem. Subtelne przejścia kolorystyczne między odcieniami idealnie sprawdzą się w przypadku kobiet, którym zależy na ukryciu siwych włosów.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Dodatkowo buttercream blonde dobrze współgra z większością tonów skóry. Tego typu koloryzacja sprawia, że cera zyskuje blask, a przede wszystkim - wygląda świeżo i młodo. Dobry kolorem wyjściowym do uzyskania maślanego blondu jest średni lub ciemny blond, czyli kolor włosów bardzo często spotykany wśród Polek.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Buttercream blonde hitem wiosny 2025. Komu pasuje?

Buttercream blonde to uniwersalny kolor włosów, który pasuje do typu urody wiosna lub lato. Dzięki możliwości regulacji tonacji przez fryzjera - bardziej ciepłej, neutralnej lub chłodnej - można dopasować go do wielu kobiet. Maślany blond będzie wyglądał znacznie bardziej naturalnie niż platyna, a także bardziej subtelnie niż złote czy miodowe odcienie. Ten odcień sprawdzi się zarówno dla młodszych, jak i dojrzałych kobiet. Te drugie pokochają go za efekt efekt optycznego rozświetlenia i odmłodzenia twarzy.