Do tej pory gwiazdy używały go, jako sposobu na skuteczne wsparcie odchudzania. Ale ten niedrogi środek, może też znacznie poprawić kondycję skóry i włosów. Jego wszechstronność i dostępność sprawiają, że jest to idealny składnik wykorzystywany w domowej pielęgnacji urody. Wypróbuj go i przekonaj się, dlaczego gwiazdy takie jak Miranda Kerr i Scarlett Johansson uwielbiają ten naturalny składnik.

Używają go Miranda Kerr i Scarlett Johansson

Gwiaz­dy za­chwy­ca­ją się efek­ta­mi je­go sto­so­wa­nia. Scar­lett Jo­hans­son w roz­mo­wie z El­le UK przyznała, że sto­su­je go ja­ko to­nik, je­śli na skó­rze po­ja­wia­ją się nie­do­sko­na­ło­ści w po­sta­ci wy­pry­sków.

"Na­praw­dę po­ma­ga w go­je­niu się skó­ry. To do­bry spo­sób, je­śli nie chcesz uży­wać wszyst­kich tych agre­syw­nych ko­sme­ty­ków che­micz­nych, ja­kie po­le­cił­by der­ma­to­log" - powiedziała.

Miranda Kerr używa go na wło­sy, przed od­żyw­ką, ale po szam­po­nie. Dzięki od­żywce pozbywa się charakterystycznego zapachu tego specyfiku.

Jaki sekretny specyfik stosują Miranda Kerr i Scarlett Johansson?

Hollywoodzkie gwiazdy pokochały… ocet jabłkowy! Jest on bogaty w kwas octowy, witaminy, minerały oraz kwasy alfa-hydroksylowe, które działają na skórę lekko złuszczająco. Dzięki tym właściwościom ocet jabłkowy może pomóc w walce z trądzikiem, redukcji przebarwień, a nawet wyrównaniu tekstury skóry. Jego naturalne pH jest zbliżone do pH skóry, co sprawia, że jest delikatny, ale jednocześnie efektywny.

Czy tylko ocet jabłkowy jest skuteczny?

Choć gwiazdy stosują ocet jabłkowy do przemywania twarzy czy płukania włosów w stężonej formie, bezpieczniej jest rozcieńczyć go lub użyć do stworzenia octu toaletowego, który będzie delikatniejszy i będzie też mieć dodatkowe właściwości. Ocet toaletowy to ocet jabłkowy, w którym przez kilka tygodni macerowały się owoce, kwiaty czy zioła.

Zaleca się przeprowadzenie testu na małym obszarze skóry przed zastosowaniem octu jabłkowego na większe partie ciała. Dzięki temu można sprawdzić, czy nie występuje alergia lub nadwrażliwość.

Jak zrobić ocet toaletowy z octu jabłkowego?

Ocet toaletowy owocowy: 1 szklankę zmiażdżonych owoców przełóż do słoika. Zalej octem jabłkowym, zakręć. Trzymaj w suchym, ciemnym miejscu. Potrząsaj słojem co 2-3 dni. Po 2 tygodniach przecedź płyn.

Ocet toaletowy kwiatowy lub ziołowy: 1 szklankę świeżych (lub suchych) ziół albo kwiatów przełóż do słoika i zalej octem jabłkowym. Zakręć, a słojem potrząsaj co 2-3 dni. Trzymaj w ciemnym, suchym miejscu. Po upływie 6 tygodni odcedź ocet.

Jakie są korzyści ze stosowania octu na twarz?

Ocet jabłkowy i inne octy toaletowe mają zdolność do przywracania naturalnego pH skóry, co jest kluczowe dla jej zdrowia. Skóra ludzka naturalnie posiada lekko kwasowy odczyn, który może być zaburzony przez wiele czynników, w tym przez użycie niektórych mydeł czy kosmetyków. Regularne stosowanie odpowiednio rozcieńczonych octów pomaga utrzymać odpowiedni poziom pH, co przyczynia się do lepszej ochrony skóry przed bakteriami i zanieczyszczeniami.

Mimo swojej kwasowej natury, octy toaletowe nie wysuszają skóry, lecz mogą przyczynić się do jej lepszego nawilżenia. Składniki roślinne zawarte w tych produktach pomagają w utrzymaniu naturalnej bariery ochronnej skóry.

Dzięki zawartości naturalnego octu i ziół, takich jak lawenda czy rumianek, octy toaletowe posiadają właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne. Są to korzyści szczególnie cenne w przypadku skóry problematycznej, skłonnej do trądziku i podrażnień. Regularne stosowanie może pomóc w redukcji stanów zapalnych i zapobiegać powstawaniu nowych niedoskonałości.

Octy toaletowe, dzięki swoim tonizującym właściwościom, sprawiają, że skóra jest bardziej jędrna i odświeżona. Stosowane jako tonik po oczyszczeniu twarzy, mogą pomóc zamknąć pory i usunąć pozostałości makijażu oraz zanieczyszczeń, co jest istotne dla utrzymania czystej i zdrowej cery.

Stosowanie octów toaletowych może również wzmacniać działanie innych kosmetyków. Przywrócenie naturalnego pH skóry pozwala na lepszą absorpcję kremów i serum, zwiększając ich efektywność.

Jakie są korzyści stosowania octu na włosy?

Ocet jabłkowy i toaletowy są również skuteczne w łagodzeniu podrażnień skóry głowy i sprawdzą się w walce z łupieżem. Dodatkowo nabłyszczają włosy.

Jak stosować ocet jabłkowy czy toaletowy?

Ocet jabłkowy lub toaletowy można stosować jako tonik do twarzy, do kąpieli, jako płukankę lub jako dezodorant

Jako tonik w pielęgnacji skóry normalnej i mieszanej stosuj codziennie wieczorem, po oczyszczeniu twarzy. Dla skóry wrażliwej lub suchej rozpocznij stosowanie od 2 do 3 razy w tygodniu, obserwując reakcję skóry, i stopniowo zwiększaj częstotliwość stosowania, jeśli skóra będzie dobrze reagować.

Wymieszaj równą ilość octu jabłkowego lub toaletowego i przefiltrowanej wody. Przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj wacik i przemyj twarz, unikając kontaktu z oczami.

Do kąpieli dodaj 2-4 łyżki octu jabłkowego lub toaletowego na 1 litr ciepłej wody. Stosuj 1-2 razy w tygodniu.

Do pielęgnacji skóry głowy sprawdzi się octowa płukanka.

Wystarczy wymieszać od 2 do 4 łyżek octu z 1 litrem wody i użyć tego roztworu jako ostatniego etapu pielęgnacji włosów. Płukanka ta pomoże zamknąć łuski włosów, nadając im gładkość i połysk. Płukankę stosuj po myciu włosów szamponem, raz lub dwa razy w tygodniu. Następnie nałóż na włosy odżywkę.

Ocet toaletowy czy jabłkowy sprawdzi się też jako dezodorant. Stosuj codziennie rano na czystą skórę pod pachami. Można go użyć też do kąpieli stóp, która usunie nieprzyjemny zapach i pomoże w walce z grzybicą. Wystarczy 1/2 szklanki octu jabłkowego (toaletowego) zmieszać z ciepłą wodą. Stopy mocz przez 15-20 minut.

Zamiast płukanki, możesz zrobić maskę na włosy. Wymieszaj 1 łyżkę octu jabłkowego (toaletowego), 1 łyżkę naturalnego miodu i 1 szklankę wody. Nałóż na umyte, wilgotne włosy. Pozostaw na 15 minut, a następnie spłucz.