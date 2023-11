Tajemniczym składnikiem, który zdetronizował żelatynę czy olej do włosów jest… miód! Nie tylko pięknie pachnie, ale jest też bogatym źródłem mikroelementów, witamin, kwasu pantotenowego, foliowego i biotyny. Dlatego miód tak dobrze nawilża, regeneruje i odżywia włosy. Wygładza i nabłyszcza pasma. Jest polecany zwłaszcza do włosów zniszczonych, z tendencją do puszenia się, elektryzowania, rozdwajania. Miodowanie zaś to zabieg idealny na jesienny czy zimowy wieczór.

Jak wykonać zabieg

Składniki: Potrzebny będzie dobrej jakości miód. Najlepiej kupiony u pszczelarza. Powinien mieć płynną konsystencję. Może być to popularny miód np. akacjowy, lipowy, wielokwiatowy lub mniej popularny jak np. leśny, spadziowy czy nawłociowy. Jeśli miód się skrystalizował, podgrzej go w kąpieli wodnej, ale pamiętaj nie podgrzewać za długo, by nie stracił swoich cennych właściwości. Drugi potrzebny składnik to odżywka do włosów bez spłukiwania, najlepiej emolientowa.

Przygotowanie: Z miodu i odżywki należy przygotować pastę. Są dwie szkoły. Jedna mówi o proporcji 1:1, czyli 1 łyżka miodu na 1 łyżkę odżywki. Druga szkoła zaleca użycie 2 łyżek miodu i 1 łyżki odżywki. Najlepiej wypróbować na swoich włosach jedną lub drugą opcję i sprawdzić, która nam bardziej odpowiada. Najważniejsze jest, by mieszanka była gęsta.

Wykonanie: Zabieg wykonaj na suchych lub delikatnie wilgotnych włosach. Włosy rozczesz dokładnie, najlepiej grzebieniem, dzieląc je na pasma. Zwilż pasma wodą. Podgrzej je ciepłym powietrzem z suszarki tak, by łuski się otworzyły. Pastę tez delikatnie podgrzej w kąpieli wodnej. Nie za mocno, by miód nie stracił swoich właściwości. Pędzelkiem lub rękami w rękawiczkach kosmetycznych nałóż ciepłą (nie gorącą) pastę na włosy. Włosy zawiń folią, załóż czepek. Owiń ręcznikiem. Po upływie godziny przeczesz włosy grzebieniem, wyczesując pastę. Następnie spłucz włosy letnią wodą, która zamknie łuski włosów. I umyj głowę lekkim szamponem o właściwościach nawilżających (także w letniej wodzie).

Miodową pastę możesz wetrzeć także w skórę głowy. Przyspieszy porost włosów i działa antybakteryjnie oraz antygrzybiczo. Pomaga pozbyć się egzem czy łupieżu.

Stosowanie: Zabieg wykonuj regularnie co tydzień. Efekty zauważysz po miesiącu. Miodowanie włosów można robić 2 razy w tygodniu, jeśli mamy wyjątkowo suche włosy. Nie rób go jednak ani częściej, ani rzadziej niż raz w tygodniu, Stosowany za rzadko nie przyniesie efektów, a za często - naruszy równowagę hydro-lipidową skóry głowy.

Czy zabieg jest dobry dla każdego rodzaju włosów

Miód ma właściwości rozjaśniające. Dlatego jeśli jesteś blondynką, regularne miodowanie rozjaśni twoje włosy. Jeśli są sztucznie rozjaśniane, miód zniweluje żółty odcień włosów. Miodowanie nie jest polecane, jeśli zależy ci na utrzymaniu ciemnego tonu włosów.

Zabieg nie jest polecany także osobom, które mają alergię pokarmową na miód. Może wywołać uczulenie na skórze głowy.

Gotowe produkty do miodowania

Na rynku są gotowe odżywki do miodowania włosów. Zwróć jednak uwagę, w którym miejscu w składzie występuje w nich miód. Czasami zabieg miodowania prawdziwym miodem wymieszanym z odżywką jest zbyt intensywny, warto wypróbować wtedy gotowe preparaty do miodowania. Natomiast, jeśli nie widzisz po nich efektów, może po prostu twoje włosy potrzebują większej dawki miodu?