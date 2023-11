Burak zawiera aminokwas betainę. Jest to substancja o właściwościach silnie nawilżających. Uelastycznia skórę, zmniejsza ryzyko powstawania zmarszczek i wygładza. Ponadto sok z buraka zawiera dużopotasu, cynku i karotenoidy. Dzięki temu wzmacnia cebulki włosów, a pasmom dodaje blasku i zapobiega ich wypadaniu. Warto wykorzystać go w domowych zabiegach pielęgnacyjnych. Do tego burak nadaje ładny koloryt skórze. Niestety, jasne włosy może zafarbować, więc w postaci maseczki jest polecany tylko paniom o włosach ciemnych. Jeśli chcesz odżywić skórę i włosy "od środka", jedz ok. 200 g buraków dziennie.

Maseczka na twarz

Buraki zawierają przeciwutleniacze, które opóźniają starzenie się komórek. Zwiększają też przyswajanie tlenu przez komórki skóry. A lepiej dotleniona skóra, lepiej też wchłania substancje odżywcze z innych kosmetyków.

Składniki: 1/2 buraka, łyżka jogurtu, żółtko, łyżka miodu

Wykonanie: Burak zetrzyj na tarce i odciśnij sok (zachowaj go do wcierki na włosy). Wymieszaj z jogurtem, żółtkiem i miodem. Nałóż na umytą i wilgotną twarz. Zmyj letnią wodą po upływie 15 minut. Stosuj raz w tygodniu.

Tonik z buraka

Tonik z buraka i kapusty przywróci jędrność skórze. Jeśli masz cerę wrażliwą, wypróbuj go najpierw na skórze za uchem i sprawdź efekty następnego dnia.

Składniki: 1/4 szklanki poszatkowanej kapusty, 1/2 buraka

Wykonanie: Kapustę i burak zmiksuj z 1/4 szklanki wody (najlepiej przegotowanej, destylowanej lub przefiltrowanej). Przecedź. Sokiem przecieraj twarz raz dziennie, najlepiej na noc ze względu na zapach kapusty. Trzymaj w lodówce do wyczerpania. By tonik ładniej pachniał, możesz dodać do niego 5-6 kropli dowolnego olejku eterycznego przeznaczonego do stosowania na skórę. Jeśli dodasz olejek, nie zapomnij wstrząsnąć tonikiem przed użyciem.

Maska na włosy

Maska z buraka i imbiru nawilży i wzmocni włosy.

Składniki: 2 buraki, kawałek imbiru ok 5 cm, łyżka miodu, łyżka oliwy

Wykonanie: Zetrzyj 2 buraki i 5 cm imbiru. Wymieszaj z miodem i oliwą. Nałóż na umyte i wilgotne włosy na 15 minut. Po upływie tego czasu umyj głowę szamponem. Stosuj raz w tygodniu.

Wcierka na włosy

Sok z buraka to remedium na wypadanie, puszenie i łamanie się włosów, łupież oraz swędząca skórę głowy. Jest też naturalnym sposobem na przyciemnienie siwych włosów.

Składniki: sok wyciśnięty z 1/2 buraka, 1 łyżka octu jabłkowego

Wykonanie: Sok z buraka i ocet wymieszaj z 1/2 szklanki wody (przegotowanej, destylowanej lub przefiltrowanej). Głowę umyj. W wilgotne włosy wetrzyj wcierkę. Zawiń włosy folią, następnie ręcznikiem i załóż czepek. Zostaw na noc. Rano umyj głowę szamponem. Uważaj, bo wcierka może farbować. Jeśli boisz się ubrudzić pościel, zostaw wcierkę na 2 godziny i zmyj.