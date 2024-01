Dzięki swoim właściwościom antyseptycznym, antybakteryjnym i przeciwzapalnym, woda jałowcowa staje się naturalnym wyborem zimą dla osób poszukujących sposobów na poprawę ogólnego samopoczucia oraz kondycji skóry. Może być stosowana zarówno w kąpielach całego ciała, jak i w mniejszych zabiegach, takich jak kąpiele stóp.

Dla jakiej skóry jest polecana woda jałowcowa

Delikatne działanie wody jałowcowej sprawia, że jest odpowiednia dla różnych typów skóry, włączając w to skórę wrażliwą i problematyczną. Woda jałowcowa nie tylko pomaga w łagodzeniu stanów zapalnych i zwalczaniu bakterii, ale również dostarcza skórze niezbędnych składników odżywczych, wspierając jej naturalną barierę ochronną i poprawiając ogólny wygląd i kondycję. Dzięki temu jest wszechstronnym środkiem, który można stosować do kąpieli całego ciała lub tylko stóp.

Jak przygotować wodę jałowcową?

Składniki: 1/2 szklanki suszonych jagód jałowca (kupisz w zielarskim lub na przyprawach w spożywczym), 2 litry wody

Przygotowanie: Suszone jagody jałowca przepłucz i rozdrobnij np. blenderem. Wlej wodę do dużego garnka, dodaj rozdrobnione jagody jałowca i gotuj na średnim ogniu do zagotowania. Zmniejsz płomień i gotuj jeszcze 30 minut. Odstaw pod przykryciem do ostudzenia. Przelej przez sitko do wyparzonej, szklanej butelki. Zakręć.

Przechowywanie: Przechowuj w lodówce w szczelnie zakręconym, szklanym naczyniu. Domowa woda jałowcowa powinna zachować swoje właściwości przez około 2 tygodnie. Należy jednak regularnie sprawdzać, czy nie pojawiły się żadne oznaki zepsucia, takie jak nieprzyjemny zapach, zmiana koloru czy obecność pleśni.

Woda jałowcowa ma świeży i leśny zapach, który działa relaksująco. Pomoże w rozluźnieniu napięcia mięśniowego, poprawie krążenia, a także działa kojąco na skórę. Jej aromat jest też lekko korzenny. Woda jałowcowa ma też właściwości rozgrzewające, dlatego jest idealnym dodatkiem do zimowych kąpieli.

Wannę napełnij do połowy ciepłą wodą (temperatura ok. 37 st.C).

(temperatura ok. 37 st.C). Dodaj 2 szklanki wody jałowcowej.

Wejdź do wanny i zrelaksuj się w wodzie przez 15-25 minut. Pozwól sobie na chwilę spokoju i relaksu, aby w pełni czerpać korzyści z kąpieli.

Pozwól sobie na chwilę spokoju i relaksu, aby w pełni czerpać korzyści z kąpieli. Podczas kąpieli możesz delikatnie masować swoje ciało, szczególnie obszary napiętych mięśni, aby zwiększyć efekt relaksujący.

szczególnie obszary napiętych mięśni, aby zwiększyć efekt relaksujący. Po zakończeniu kąpieli, opłucz ciało czystą wodą, jeśli czujesz taką potrzebę, chociaż nie jest to konieczne.

Wysusz skórę, oklepując się ręcznikiem. Staraj się nie klepać i nie pocierać skóry zbyt mocno.

Jako preparat do odświeżania stóp

Woda jałowcowa jest też doskonałym specyfikiem do domowego spa stóp. Ma właściwości dezynfekujące i zapobiega potliwości stóp oraz zmniejsza ryzyko rozwoju grzybicy. Jest to cenne zwłaszcza teraz, gdy nosimy niezbyt przewiewne, ciężkie obuwie. Kąpiel stóp z dodatkiem wody jałowcowej pomoże zrelaksować zmęczone stopy i przyniesie ulgę po całym dniu na nogach.

Ciepła może stymulować krążenie w stopach, co jest korzystne zwłaszcza dla osób, które spędzają wiele godzin, siedząc lub mają problemy z zimnymi stopami, bo mają np. problemy z tarczycą.

Jeśli twoje stopy są podrażnione, opuchnięte lub zmęczone, kąpiel z wodą jałowcową przyniesie im ulgę i przyspieszy regenerację.