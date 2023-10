Jak pozbyć się siwych włosów? Domowe sposoby

Wraz z upływem lat nasze mieszki włosowe się starzeją i produkują mniej barwnika. W efekcie na naszej głowie pojawiają się – tak niechciane – siwe włosy. Najpopularniejszą metodą na ich ukrycie jest farbowanie. Jeśli zdecydujemy się na profesjonalny zabieg u fryzjera, znacznie uszczuplimy nasz portfel. Możemy oczywiście farbować włosy samodzielnie w domu. Jest to jednak zabieg dosyć problematyczny, szczególnie w przypadku długich włosów. Ponadto - niewłaściwie wykonany - może zaszkodzić naszym włosom.

W związku z tym warto wiedzieć, że istnieją domowe sposoby walki z siwymi włosami. Sposoby, które są niedrogie i możliwe do wykonania przez każdego.

Ziemniaki w walce z siwymi włosami

Jedna z domowych metod wykorzystuje skórki ziemniaków. Warzywa te zawierają oksydazę polifenolową – enzym, którego obecność odpowiada za znaną nam skłonność obranych ziemniaków do ciemnienia. Ta sama właściwość skórek ziemniaków może pomóc nam pozbyć się niechcianych siwych włosów, a dodatkowo zapobiec ich przetłuszczaniu się.

Wystarczy obierki ziemniaków wrzucić do garnka z ciepłą wodą i gotować pod przykryciem przez około 30 minut. Następnie należy pozostawić je w garnku jeszcze przez koleje 15 minut, po czym przy pomocy sitka zlać całą wodę z gotowania do osobnego garnka lub miski. Warto przy tym dobrze wycisnąć obierki, aby uzyskać z nich jak najwięcej soku. Ostatnim krokiem jest dodanie pół łyżki wody różanej i przestudzenie całości.

Tak przygotowaną płukankę wystarczy wlać do pojemnika z rozpylaczem, dobrze wstrząsnąć i spryskać nią dokładnie włosy, które wcześniej powinny zostać umyte i naturalnie wyschnąć (bez suszenia suszarką). Włosy można podzielić na pasma i po kolei spryskiwać je płukanką, a następnie wmasowywać ją w skórę głowy. Na koniec należy dokładnie spłukać włosy i pozwolić im naturalnie wyschnąć.

Kawa przeciwko siwym włosom

Pomocna w walce z siwymi włosami może być również kawa. Wystarczy 8-10 łyżeczek kawy wsypać do szklanki, zalać wrzącą wodą i zaparzać pod przykryciem przez około 10 minut. W tym czasie należy umyć włosy i lekko je osuszyć. Następnie przestudzoną kawę trzeba nałożyć na włosy, a następnie założyć na nie czepek lub woreczek foliowy. Po około 20 minutach włosy trzeba dokładnie spłukać wodą. Aby zobaczyć efekty zabiegu, należy powtarzać go przy każdym myciu włosów przez około 2 tygodnie.

Kurkuma a siwe włosy

Pomóc w ukryciu siwych włosów może również kurkuma. Ta żółta przyprawa o intensywnym aromacie pomoże rozjaśnić włosy, a siwym nadać złoty odcień i połysk.

Wystarczy przygotować specjalną mieszankę. Potrzebny do tego będzie napar z rumianku, do którego należy wsypać 2 łyżki sproszkowanej kurkumy. Tak powstałą mieszankę w postaci gęstej maski należy równomiernie rozsmarować na umytych włosach i pozostawić przez około 30 minut. Następnie wystarczy spłukać je wodą. Warto pamiętać, aby do przygotowywanej mieszanki nie dodawać więcej niż 2 łyżki kurkumy. W przeciwnym wypadku włosy mogą przybrać barwę zbliżoną do żółtej lub pomarańczowej.

Przed zastosowaniem kurkumy na włosy należy zrobić test uczuleniowy. Odrobinę kurkumy można wetrzeć w niewidoczny fragment skóry i odczekać 24 godziny, sprawdzając, czy nie wystąpiły żadne niepożądane reakcje.