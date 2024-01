Odwrócony french to nic innego niż reverse french. Tego typu manicure doskonale prezentuje się na krótkich, jak i na znacznie dłuższych paznokciach. W 2024 roku zamiast białego lakieru, do odznaczenia linii przy paznokciach używamy delikatnych pasteli, głębokiej zieleni, a nawet czerni. Jeśli jednak zależy wam na delikatnej stylizacji płytki paznokcia, warto postawić na klasyczną biel lub róż.

Odwrócony french - jak go poprawnie wykonać?

Odwrócony french nie należy do trudnych stylizacji i śmiało, można wykonać go samodzielnie w domowym zaciszu. W tym manicure warto zrobić hybrydę - będzie cieszyć nasze oko nawet przez kilka tygodni.

Do odwróconego frencha potrzebny nam będzie pilniczek, drewniany patyczek do odciągania skórek, bloczek polerski, cleaner, baza do hybryd, top, wybrane kolor lakieru hybrydowego, a także paski do wykonania frencha.

Odwrócony french - przygotowanie krok po kroku

Paznokcie najpierw należy spiłować, tak by miały wybrany przez nas kształt. Całość polerujemy bloczkiem oraz przecieramy cleanerem.

Na płytkę nakładamy primer i chwilę czekamy, aż wyschnie. Następnie przechodzimy do położenia bazy do hybryd. Całość utwardzamy w lampie UV/LED.

Całość utwardzamy w lampie UV/LED. Paznokcie malujemy lakierem, tak by przykryć je kolorem. Najlepiej jest nałożyć dwie warstwy.

Kiedy już bazę mamy utwardzoną, malujemy pasek w wybranym kolorze u samej nasady. Jeśli chcemy sobie ułatwić to zadanie możemy przykleić do płytki pasek do frencha.

Na sam koniec pokrywamy paznokcie top coatem i utwardzamy całość pod lampą.

Odwrócony french w kolorze

Kolorowy odwrócony french manicure doskonale sprawdzi się, kiedy mamy dość klasycznych stylizacji. Wybór frencha w kolorze doskonale sprawdzi się, kiedy zależy nam na nietuzinkowych paznokciach. Odwrócony french można wtedy wykonać w ciemnych kolorach lub w bardzo jasnych barwach. W 2024 roku takie stylizacje będą bardzo modne.

