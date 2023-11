Gwałtowne zmiany temperatury, gdy wchodzimy do ogrzewanych pomieszczeń i wychodzimy na dwór, sprawiają, że woda z naskórka nadmiernie paruje. Prowadzi to do przesuszania skóry. Warto w tym trudnym dla skóry okresie, zadbać o dobre nawilżanie. Nieocenione okazują się hydrolaty.

Hydrolaty, inaczej wody kwiatowe lub wody roślinne to czyste esencje z kwiatów i ziół, uzyskane w procesie destylacji parą wodną. Ponieważ są skoncentrowane, odpowiednio się je rozcieńcza. Dzięki temu mogą być stosowane bezpośrednio na twarz i dekolt, jako tonik przywracający pH skórze czy odświeżająca mgiełka. Większości z nas hydrolaty nie kojarzą się z pielęgnacją w sezonie jesienno-zimowym więc zwykle ich wtedy nie używamy. A to błąd! Hydrolaty nie tylko nawilżają przesuszoną skórę, ale i łagodzą podrażnienia wywołane zmianami temperatur. Reklama Jaki hydrolat wybrać? Na rynku jest ogromny wybór hydrolatów. A wszystkie mają cenne właściwości. Jednak w sezonie jesiennym warto sięgnąć po hydrolat z płatków róży lub z kwiatów lipy, które mają właściwości kojące i zmniejszają zaczerwienienia. Jeśli po peelingu chemicznym, czy zabiegu laserowym, np. zamykania naczynek, które robi się zwykle właśnie jesienią, masz podrażnienia, te hydrolaty pomogą skórze szybciej dojść do siebie. Jeśli twoja cera ma skłonność do zaskórników lub wyprysków sięgnij po hydrolat z pestek malin, melisy lub z kwiatu pomarańczy. Regulują one wydzielanie sebum, wygładzają i napinają skórę oraz działają lekko przeciwzmarszczkowo. Hydrolatu z neroli, czyli kwiatu pomarańczy zamiennie z hydrolatem z róży używa Magda Mołek.

Na swoim kanale na youtubie podkreśla, że w hydrolacie z kwiatu pomarańczy podobają jej się jego właściwości ściągające. Reklama Hydrolatów można używać też na włosy w celu ich nawilżenie i wzmocnienia. Sprawdzą się wspomniany hydrolat z róży, a także z nagietka, geraniowy i z zielonej herbaty. Peeling twarzy. Zobacz, jak robią go gwiazdy [PRZEPISY] Zobacz również Reklama Taping estetyczny twarzy. Na co i jak działa oraz od czego zależy jego skuteczność? Zobacz również Jak używać hydrolatu? Hydrolatów można używać do spryskiwania twarzy i dekoltu, by nawilżyć skórę. Po spryskaniu zostawiamy skórę, by sama wyschła. Używamy po prysznicu rano i wieczorem, na osuszoną skórę. Dopiero później nakładamy krem. Nie wychodzimy na dwór z wilgotną od hydrolatu skórą. Hydrolatu jak mgiełki można na dworze używać tylko latem. Jak je jeszcze stosować?

Hydrolaty są świetną bazą pod oleje naturalne, które warto aplikować na skórę jesienią i zimą. Oleje natłuszczają i zapobiegają parowaniu wody z naskórka, tworząc film, a nałożony pod nie hydrolat nawilża naskórek.

które warto aplikować na skórę jesienią i zimą. Oleje natłuszczają i zapobiegają parowaniu wody z naskórka, tworząc film, a nałożony pod nie hydrolat nawilża naskórek. Wody kwiatowe sprawdzą się tez jako baza do glinek zamiast zwykłej wody. Dzięki temu maski będą mieć jeszcze więcej właściwości odżywczych.

zamiast zwykłej wody. Dzięki temu maski będą mieć jeszcze więcej właściwości odżywczych. Hailey Bieber używa hydrolatu jako podkładu pod kosmetyki. Podpowiedziała jej to słynna dermatolog gwiazd dr Barbara Sturm. Poradziła Hailey, by aplikowała kosmetyki na wilgotną skórę, bo wtedy lepiej się wchłoną. Ma to znaczenie zwłaszcza przy stosowaniu skoncentrowanych formuł jak serum. Jeśli chcesz stosować się do tej rady, spryskaj skórę hydrolatem z róży damasceńskiej. Poczekaj, aż chwilę przeschnie (ale nie wyschnie do końca). I nanieś serum lub koncentrat. Wetrzyj w skórę okrężnymi ruchami, wykonując masaż.

Podpowiedziała jej to słynna dermatolog gwiazd dr Barbara Sturm. Poradziła Hailey, by aplikowała kosmetyki na wilgotną skórę, bo wtedy lepiej się wchłoną. Ma to znaczenie zwłaszcza przy stosowaniu skoncentrowanych formuł jak serum. Jeśli chcesz stosować się do tej rady, spryskaj skórę hydrolatem z róży damasceńskiej. Poczekaj, aż chwilę przeschnie (ale nie wyschnie do końca). I nanieś serum lub koncentrat. Wetrzyj w skórę okrężnymi ruchami, wykonując masaż. Można też spryskać nimi twarz dla utrwalenia makijażu.

Hydrolaty nawilżą także włosy . Dlatego można używać ich do spryskiwania głowy. Pamiętaj, by robić to w ciągu dnia, gdy jesteś w domu. Najlepiej, by hydrolat sam wyschnął, a z wilgotnymi włosami (nawet lekko) nie wychodź na zewnątrz ani nie kładź się spać, bo to sprzyja rozwojowi grzybów na skórze głowy i tylko ją podrażni.

. Dlatego można używać ich do spryskiwania głowy. Pamiętaj, by robić to w ciągu dnia, gdy jesteś w domu. Najlepiej, by hydrolat sam wyschnął, a z wilgotnymi włosami (nawet lekko) nie wychodź na zewnątrz ani nie kładź się spać, bo to sprzyja rozwojowi grzybów na skórze głowy i tylko ją podrażni. Hydrolat możesz zaaplikować też na skórę głowy i pasma po umyciu włosów, a zanim wysuszysz je suszarką. Dzięki temu gorące powietrze mniej zaszkodzi strukturze włosów, a pod wpływem ciepła łuski otworzą się i cenne składniki odżywcze hydrolatu lepiej wnikną w pasma. Marta Barczyńska Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane Jak zadbać o delikatną skórę wokół oczu? Tak robi to Jennifer Aniston

Chcesz mieć usta jak filmowa Barbie? Sprawdź, jak to zrobić Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję