Victoria Beckham swoją zawodową karierę związaną z show-biznesem rozpoczęła ponad 30 lat temu. Wszystko dzięki zespołowi "Spice Girls". To on zrobił z niej gwiazdę. Niedawno o rodzinie Beckhamów znowu zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą dokumentu Netflixa o ich życiu. Wielu fanów zastanawiało się co David i Victoria robią, by zachować tak dobrą formę.

Victoria Beckham - tak gwiazda dba o formę

Victoria Beckham od lat jest wierna jednej diecie. Podobno od 25 lat ogranicza spożycie alkoholu, słodkich napojów, kawy, herbaty, czerwonego mięsa, makaronu, a nawet płatków owsianych. Trzeba przyznać, że wychodzi jej to na dobre, ponieważ zawsze wygląda świecie.

Gwiazda prócz restrykcyjnej diety każdy dzień rozpoczyna od wypicia kilku łyżek stołowych octu jabłkowego na czczo. Następnie przygotowuje koktajl, który zrobiony jest ze szpinaku, brokułów, ogórka, selera, cytryny, imbiru, limonki, jabłka oraz gruszki. Taki napój to prawdziwy smakołyk i zastrzyk witamin.

Jak Victoria Beckham dba o urodę? Podpowiadamy

Jakiś czas temu ogromną tajemnicę Victorii Beckham i jej pięknej cery zdradziła osoba z jej bliskiego otoczenia, rozmawiając na ten temat z dziennikiem "The Sun".

"Victoria uwielbia swoje zabiegi kosmetyczne i chętnie wypróbowuje nowe techniki, jeśli chodzi o utrzymanie tak dobrego wyglądu skóry. Co sześć miesięcy wykonuje zabieg Morfeusza" - mówiła znajoma Victorii.

Okazuje się, że zabieg Morfeusza to nic innego niż radiofrekwencja mikroigłowa. Polega on na serii nakłuć skóry przy użyciu izolowanych igieł emitujących fale radiowe. Po takim zabiegu skóra staje się napięta i bardziej gładka. Według informacji, które można znaleźć w sieci, taka wizyta u kosmetyczki nie należy do najtańszych. Cena za taką usługę to około 4000 złotych.