W sieci znajdziecie wiele sposobów na to, co zrobić, by powiększyć usta. Nie każdy bowiem chce korzystać z usług w gabinetach medycyny estetycznej. Wypełniacze czy implanty nie są bowiem dla każdego. Jeśli sama boisz się takiej ingerencji, wypróbuj trik, który sprawi, że szybko powiększysz usta.

Jak powiększyć usta w domu? Podpowiadamy

Istnieje wiele różnych technik na powiększenie ust. Można to zrobić przy pomocy rozgrzewających olejków oraz różnych technik masażu. Sprawdź, jaki jest nasz trik na większe wargi.

Jednym z lepszych sposobów na powiększenie ust jest zastosowanie na wargach peelingującej maseczki. Wystarczy, że użyjesz kilku składników, które masz w kuchni.

Składniki:

1 łyżeczka oliwy z oliwek,

1 łyżeczka cukru,

1 łyżeczka miodu,

1 łyżeczka cynamonu.

Przygotowanie:

Wszystkie składniki umieszczamy w misce i mieszamy na gęstą masę. Następnie nakładamy na usta i wykonujemy delikatny masaż. Po około 5 minutach zmywamy ciepłą wodą.

Tak wykonana pielęgnacja sprawi, że usta staną się nawilżone oraz pełniejsze. Dodatkowo pomoże usunąć zrogowaciały naskórek.

Jak powiększyć usta w domu? Inne sprawdzone triki

Doskonałym trikiem na powiększenie ust w domowych warunkach jest masaż szczoteczką do zębów, najlepiej z miękkim bądź średnio twardym włosiem. Należy robić to delikatnie, okrężnymi ruchami. Wargi po kilku minutach będą bardziej odżywione i piękniejsze.

Kolejnym dobrym sposobem jest joga twarzy. Efekty zobaczysz już po pierwszym ćwiczeniu. Wystarczy, że będziesz ćwiczyła mięśnie warg poprzez wyraźne, głośne powtarzanie samogłosek: A, E, Y, I, O, U.

Ostatnim domowym trikiem na powiększenie ust jest nakładanie specjalnych masek na wargi. Doskonale sprawdzi się tu: cynamon, imbir, chilli, kardamon, bądź pieprz - te przyprawy należy rozpuścić w miodzie. Gotową mieszankę nakładamy na wargi, aż poczujemy mrowienie. Po kilku minutach zmywamy ciepłą wodą.