Modne kurtki na wiosnę 2025. W kolorze Mocha Mousse

Mocha Mousse został ogłoszony kolorem roku 2025 przez Instytut Pantone. Oznacza to, że będzie ona absolutnym hitem nadchodzących miesięcy w modzie, aranżacji wnętrz i wielu innych dziedzinach, w których estetyka jest na pierwszym miejscu.

Reklama

Mocha Mousse to subtelny, ciepły, ciemny beż lub jasny brąz, który może przywodzić na myśl kolor kawy z mlekiem, musu karmelowego lub syropu waniliowego. Wiosną 2025 będzie widoczny w modzie w wielu odsłonach. Jedną z nich są wiosenne kurtki w kolorze Mocha Mousse. Możesz wybierać z wielu fasonów i stylów, najważniejszy jest kolor!

Kurtki na wiosnę 2025. Skórzane ramoneski

Skórzane kurtki, czyli inaczej zawsze modne ramoneski, to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Wiosną 2025 również będziemy je nosić. W najmodniejszym wydaniu są nieco za duże, przeskalowane, nieco przypominające te wyjęte z męskiej szafy. Mile widziane są inspiracje vintage, szczególnie te z lat 90.

Modne kurtki na wiosnę 2025. Wiatrówki

Nowy trend na wiosnę 2025 to kurtki wiatrówki. Do tej pory zarezerwowane wyłącznie na wyprawy sportowe, teraz wkraczają na salony mody. Nosimy je nie tylko weekendowe wypady za miasto, ale także także na co dzień. Projektanci proponują, by odważnie i śmiało zestawiać je nie tylko z casualowymi, lecz również eleganckimi, a nawet... wieczorowymi ubraniami.

Kurtki na wiosnę 2025. Jeansowe ze zdobieniami

Jeansowe kurtki na wiosnę 2025 są inspirowane trendami z lat 90. i 2000. Fasony są obszerne, przeskalowane, a kolory - klasycznie błękitne w stylu sprzed kilku dekad. Nowością są zdobienia, również inspirowane trendami z tej samej epoki. Personalizowane kurtki jeansowe dają pole do manifestacji własnych przekonań w formie napisów czy naszywek, lub zwyczajnie ozdobienie okrycia zgodnie z własnym wyczucie estetyki, np. koralikami czy aplikacjami.

Modne kurtki wiosna 2025. Bomberki

Wiosną 2025 do łask wracają kurtki bomberki. Nieco zapomniane w ostatnich latach, odłożone na dno szafy, obecnie znów bardzo w trendach. To model krótkiej kurtki ze ściągaczami na linii pasa i przy mankietach. Wywodzą się z umundurowania pilotów wojskowych, którzy nosili je z uwagi na dobre właściwości termiczne tego okrycia oraz wygodę.