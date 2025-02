Wczoraj w Warszawie odbyła się Gala Bestsellerów Empiku 2024, która co roku przyciąga gwiazdy świata muzyki, literatury i show-biznesu. Na czerwonym dywanie nie zabrakło spektakularnych stylizacji, które wzbudziły ogromne zainteresowanie. Tegoroczny dress code nakazywał założenie czegoś świecącego, złotego i energetycznego. Nic więc dziwnego, że gwiazdy błyszczały... i to dosłownie. W stylizacjach królowały cekiny i złoto. Na mieniące się kreacje postawiły m.in.: Kasia Sienkiewicz, Joanna Opozda, Jolanta Kwaśniewska, Małgorzata Ostrowska czy Edyta Pazura. Odważną stylizację w odcieniu pudrowego różu wybrała Doda. Oryginalne stroje zaprezentowali: Mateusz Glen (Ta Jedna Ciotka), Maria Peszek, Michał Witkowski, Lanberry, Mary Spolsky, Margaret, ale to kreacja Roksany Węgiel skradła show.

Stylizacja, od której nie można oderwać wzroku

Roksana Węgiel od lat buduje swój wizerunek artystki śmiałej i pewnej siebie. Na tegorocznej Gali Bestsellerów Empiku 2024 pojawiła się w czarnej, długiej, zdobionej cekinami sukni, z bardzo głębokim rozporkiem i odważnymi wycięciami, która podkreślała jej zgrabną sylwetkę. Stylizację dopełniła klasycznymi czarnymi szpilkami. Piosenkarka postawiła też na delikatny makijaż: usta w odcieniu nude i podkreślone brwi oraz rozpuszczone włosy.

Roksana Węgiel porównana do Bianki Censori

Jak to często bywa w przypadku kontrowersyjnych stylizacji, kreacja Roxie Węgiel wywołała burzliwą dyskusję wśród internautów. Pojawiały się pojedyncze głosy fanów zachwyconych odwagą wokalistki, jednak większość komentarzy była nieprzychylna. Zwracano w nich uwagę na niedopasowanie stroju do okazji, wytykano brak klasy, a nawet porównywano polską piosenkarkę do słynącej z kontrowersyjnych stylizacji Bianki Censori.

Roksana Węgiel i jej metamorfoza

Nie jest tajemnicą, że Roksana Węgiel od początku swojej kariery przeszła spektakularną metamorfozę. Z nastoletniej gwiazdy wyrosła na pewną siebie kobietę, która chętnie sięga po odważne kreacje. I choć młoda artystka była niejednokrotnie za nie krytykowana, jej stylizacje są coraz śmielsze, a każde kolejne publiczne pojawienie się piosenkarki wzbudza ogromne zainteresowanie. Gala Bestsellerów Empiku 2024 nie była tutaj wyjątkiem.