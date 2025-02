Modne wzory na wiosnę i lato 2025: Kwiaty

Wzory w kwiaty na wiosnę wydają się być banałem. A jedna w sezonie wiosenno-letnim 2025 wcale nim nie są! Powód? W ostatnich sezonach dominowały trendy minimalistyczne, stonowane i dalekie od szalonych printów. Obecnie widać przełom, bo projektanci coraz chętniej prezentują ubrania w kwiatowe wzory. Mają być lekkie, kobiece, ale dalekie od sztampowych nadruków i zestawień kolorystycznych.

Reklama

Modne wzory na wiosnę i lato 2025: Paski

Dla wielu osób paski stanowią ponadczasowy wzór, który sprawdza się w każdym sezonie - od wiosny aż po zimę. Jednak prawda jest taka, że najchętniej sięgamy po nie, kiedy za oknami robi się ciepło. Idealnie pasują do motywów marynistycznych, z którymi kojarzymy lato. W sezonie wiosna-lato 2025 paski niewątpliwie będą jednym z najmodniejszych wzorów.

Modne wzory na wiosnę i lato 2025: Grochy

Grochy i groszki to jeden z najbardziej kobiecy wzorów. Wiosną 2025 znów wracają do trendów, co może być związane z nostalgicznym nurtem, który nawiązuje do klimatów retro. Choć ich spektakularny powrót jeszcze przed nami, to już w nadchodzącym sezonie, grochy będą rosły w siłę.

Modne wzory na wiosnę i lato 2025: Kratka

Kratka to klasyka, która w nowoczesnym wydaniu może mieć dwa oblicza. Pierwsze jest kobiece i pastelowe, utrzymane w estetyce Chanel. Dominują tu takie kolory jak pudrowy róż, błękit, jasna zieleń i masełkowy żółty. Drugie - mocniejsze, nawiązujące do nurtu grunge inspirowanego latami 80.