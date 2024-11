Gwiazdy w zielonej sukience Victorii Beckham

Limonkowa sukienka projektu Victorii Beckham po raz pierwszy pojawiła się w świecie mody w czasie pokazu wiosna-lato 2023. Na wybiegu zaprezentowała ją wówczas Bella Hadid. Kreacja z charakterystycznym marszczeniem na wysokości talii szybko przykuła uwagę stylistów i komentatorów świata mody. Szczególnie spodobało się zestawienie lekkiej sukienki w intensywnym kolorze z czarnymi botkami z lakierowanej skóry oraz takimi samymi długimi rękawiczkami.

Pomysł na stylizację szybko podchwyciła inna gwiazda. W tej samej kreacji pokazała się na evencie w Dubaju Kendall Jenner, która niemal odtworzyła look z wybiegu. I trzeba przyznać, że wyglądała rewelacyjnie.

Następnie w limonkowej sukience projektu Victorii Beckham zobaczyliśmy królową Letycję, która wybrała ją na przyjęcie w Pałacu Buckingham w Londynie. Małżonka króla Hiszpanii dobrała do niej czarne szpilki i kopertówkę w tym samym kolorze. Całość uzupełniła elegancką biżuterią.

W słynnej już sukience niedawno widziana była również jego autorka. Victoria Beckham została sfotografowana w Nowym Jorku w limonkowej kreacji. Model był nieco zmodyfikowany: zrezygnowano w nim z marszczenia, zabudowany dekolt zamieniono na taki w kształcie litery V, a rękawki z rozcięciem zastąpiły takie zakończona ściągaczami. Była Posh Spice zestawiła limonkową sukienkę z butami w ciepłym odcieniu czerwieni. Trzeba przyznać, że bardzo pomysłowo!

Limonka kolorem wiosny 2025

Limonkowa sukienka doskonale zapowiada trendy na nadchodzący sezon wiosna-lato 2025. O tym, że ten kolor będzie hitem wiosny 2025 świadczy nie tylko fakt, że nosi go ikona stylu Victoria Beckham. Pojawił się on również na wybiegach najbardziej znanych domów mody na świecie, jak np. Gucci czy GCDS. A to oznacza jedno: już za kilka miesięcy ulice miast zaleją limonkowe ubrania i dodatki.