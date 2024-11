Kolory i wzory, które postarzają. Stylistka radzi

Moda dla dojrzałych kobiet nie musi skupiać się wyłącznie na nobliwych garsonach i spódnicach za kolano. Przeciwnie, obecnie moda jest bardzo demokratyczna, bez znaczenia są dla niej wiek, rodzaj sylwetki czy typ urody. W zasadzie każdy może nosić to, co chce i wyglądać w tym świetnie. Dojrzałe kobiety mogą równie świetnie wyglądać w garniturze, co w dżinsach i t-shircie z nadrukiem. Stylistka podpowiada, jakich kolorów i wzorów warto unikać, by niepotrzebnie nie dodawać sobie lat.

Kolory, które postarzają to przede wszystkim ciemne barwy - twierdzi Natalia Czerwińska, stylistka, która prowadzi na Instagramie profil natalia_classicstyle. Ekspertka radzi, by szczególnie unikać połączeń ciemnych kolorów i ciemnych wzorów. Takie zestawy nie tylko nie są obecnie w trendach, ale przede wszystkim niepotrzebnie dodają lat. Ta rada szczególnie dotyczy kobiet o jasnej cerze, która na ich tle wygląda na zmęczoną i poszarzałą. Dodatkowo ciemne kolory i wzory nie zawsze wyszczuplają. Bywa, że sylwetka optycznie nabiera ciężkości.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Jeśli już wybieramy ciemne kolory, dobrze przełamać je jasnymi. Do ciemnej marynarki dobrze jest wybrać jasną bluzkę. Nie bez powodu to zestawienie jest uznawane za klasyk. Każdy wygląda w nim dobrze i trudno tu o wpadkę.

Kolory i wzory, które odmładzają

Kolory, które optycznie odmładzają to jasne barwy: biele, beże, pastele. Nie każda kobieta będzie dobrze wyglądać w śnieżnej bieli, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, kiedy cera jest naturalnie jaśniejsza. Wzory, które odmładzają, są delikatne, subtelne i rozmyte. Aby idealnie dobrać kolory do naszego typu urody, dobrze oddać się w ręce profesjonalisty. Analiza kolorystyczna powoli wytypować kolory, które idealnie pasują do naszego typu urody. Pozwoli to bardziej świadomie wybierać ubrania, w których będziemy wyglądać korzystnie.