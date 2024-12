Czego nie ubierać na wigilię? Stylista mówi wprost

Stylizacja na wigilię i Boże Narodzenie powinna być adekwatna do okazji, ale też formy spędzania świąt. Innej stylizacji wymaga uroczyste spotkanie rodzinnej, a innej - wypoczynek pod kocem z ukochaną osobą. Jeśli planujemy wyjście do rodziny lub przyjaciół, warto zadbać, by strój był elegancki i uroczysty, lecz nie krzykliwy. - Zdecydowanie musimy pamiętać o charakterze święta i dlatego stylizacja powinna być skromna. Odpadają absolutnie duże dekolty i zbyt krótkie spódnice/sukienki. Kobiety powinny postawiać na stroje eleganckie i bardziej formalne. Warto zaopatrzyć się w tak zwana sukienkę odświętną. Mężczyźni będą dobrze wyglądać nie tylko w garniturach, ale i eleganckich spodniach, sweterku czy koszuli - powiedział w rozmowie z serwisem o2 Daniel Jacob Dali, stylista gwiazd.

W święta ważna jest wygoda, lecz nie należy z nią przesadzać. Warto podkreślić charakter tego szczególnego czasu w roku odpowiednią stylizacją. - Należy unikać dżinsów, dresów oraz jakiekolwiek stroju sportowego. Nie musimy stawiać na krawat czy muchę, ale na pewno mężczyźni nie powinni zakładać zwykłego t-shirtu - radzi ekspert.

W co się ubrać na wigilię?

Stylizacja na wigilię powinna być elegancka. Co oznacza, że najlepiej zdecydować się na klasykę, która w okresie Bożego Narodzenia wcale nie musi oznaczać białej bluzki i czarnej spódnicy (ale może!). Warto urozmaicić ją kolorami kojarzonymi z tym szczególnym okresem: odcieniami czerwonego wina, głęboką zielenią i złotem. Nie przesadzajmy jednak z tym ostatnim, by w wigilijny wieczór nie konkurować z choinką. Jeśli chodzi o wzory, to dobrze sprawdzi się kratka w kolorze czerwieni i zieleni. Spódnica w taki wzór doskonale wybrzmi w zestawie z białą koszulą.